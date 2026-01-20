Übernehmen Bill und Tom Kaulitz bald "Wetten, dass..?"

Bill (36) und Tom Kaulitz (36), bekannt als Mitglieder der Band Tokio Hotel und beliebte Gesichter der Unterhaltungsbranche, sollen die Moderation des TV-Klassikers Wetten, dass..? übernehmen. Bei Instagram deutet das ZDF an, den Brüdern einen Platz in ihrem Programm geben zu wollen – worin, scheint bisher nicht festzustehen. Der Sender überlässt es den Fans, Vorschläge zu machen. Dabei fällt der Titel "Wetten, dass..?" auffallend oft. Der Neustart der Show ist laut Angaben des ZDF für den 5. Dezember angesetzt, knapp drei Jahre nach der letzten Ausgabe im November 2023, die noch von Thomas Gottschalk (75) präsentiert wurde. Bis jetzt bestätigte das ZDF die Neubesetzung aber nicht offiziell.

Dass sie Interesse an "Wetten, dass..?" hätten, deuteten Bill und Tom schon in der Vergangenheit an. Bereits vor zwei Jahren hatten die Brüder in ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" gemeint, dass sie die Sendung moderieren würden. Ein Generationenwechsel könnte frischen und modernen Wind für das traditionsreiche Format bringen. Noch ist nicht klar, wie "Wetten, dass..?" in der Neuauflage aussehen wird. Auch wenn das Grundkonzept der Show beibehalten werden soll, würde die Moderation durch das Brüder-Duo die Sendung deutlich verjüngen.

Für die beiden Brüder wäre "Wetten, dass..?" keineswegs ihr erstes Abenteuer im Showgeschäft. Neben ihrer Musikkarriere sind sie feste Bestandteile der deutschen Unterhaltungswelt. Sowohl ihr Podcast als auch ihre Netflix-Dokusoap "Kaulitz & Kaulitz" erfreuen sich großer Beliebtheit. Zudem sammelten sie mit TV-Formaten wie der "Super Duper Show" und "That’s My Jam" bereits Erfahrung als Moderatoren. Neben Quotenlieblingen konnten sie selbst bei kurzlebigen Projekten Anerkennung finden, wie ihre Auszeichnungen mit dem Deutschen Fernsehpreis beweisen.

Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München, 11. November 2025

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, Musiker

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker