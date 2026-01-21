Krebsverdacht: Evelyn Burdecki wurde ein Leberfleck entfernt

Evelyn Burdecki (37) hat ihre Fans mit einem Update aus der Arztpraxis aufgeschreckt: Die Reality-TV-Bekanntheit war in Düsseldorf eigentlich nur zu einem Termin bei ihrer Hautärztin, um einen entzündeten Pickel am Hals per Laser behandeln zu lassen. Während der Behandlung fiel der Ärztin jedoch ein Muttermal auf, das umgehend genauer untersucht wurde. Die Medizinerin äußerte den Verdacht auf weißen Hautkrebs und entfernte die Stelle vorsorglich noch während des Besuchs. Kurz danach meldete sich Evelyn auf dem Rückweg via Instagram – mit zwei frischen Pflastern am Hals und dem Hinweis, dass sie froh sei, sofort gehandelt zu haben.

In ihrer Story schilderte die Influencerin, dass sie bislang keine Probleme mit auffälligen Muttermalen kannte, der spontane Check aber zur richtigen Zeit kam. "Aus dem Termin wurde spontan auch ein Muttermal-Check und eins mit Verdacht auf weißen Hautkrebs wurde vorsichtshalber entfernt", erklärte sie ihren Followern. Ihre Botschaft an die Community war deutlich: "Immer die Muttermale checken lassen. Einmal im Jahr am besten. Erst recht, wenn man so eine Sonnenanbeterin ist wie ich. Und eincremen mit 50+-Sonnenschutz", gab Evelyn ihren Zuhörern mit auf den Weg. Die Düsseldorferin wird zudem sportlich kürzertreten: Ihr neu entdeckter Tennis-Hunger muss warten, bis die Narbe vollständig verheilt ist und der Arzt grünes Licht gibt.

Abseits der Kameras zeigt Evelyn immer wieder die private Seite, die viele ihrer Anhänger an ihr schätzen. Die ehemalige Dschungelkönigin teilt Erlebnisse aus dem Alltag ungeschminkt und humorvoll, spricht aber auch über ernste Momente in ihrem Leben. Dazu gehört die Erinnerung an ihren Bruder, den sie nie kennenlernen konnte und dessen Verlust in der Familie bis heute präsent ist. Der Realitystar teilt über soziale Medien nicht nur seinen Alltag, sondern gibt Fans auch immer wieder Einblicke, die zeigen, dass das Leben, trotz allen Glamours, nicht immer nur aus Sonnenschein besteht.

