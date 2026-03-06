Tier in Not: Evelyn Burdecki bringt Frosch in die Tierklinik

Evelyn Burdecki (37) bewies Herz und Mut in einer ungewöhnlichen Situation: Die Influencerin entdeckte mitten in der Nacht einen verletzten Frosch auf der Straße, der blutete und hilflos wirkte. Statt einfach weiterzugehen, zögerte die TV-Bekanntheit nicht länger und entschied sich, dem kleinen Tier zu helfen. Sie nahm den Frosch kurzerhand mit und fuhr zur Tierklinik, um professionelle Hilfe zu organisieren. Die gesamte Rettungsaktion dokumentierte Evelyn auf Instagram für ihre 934.000 Follower. Dort erklärte sie auch, warum sie nicht anders handeln konnte.

Wie die TV-Persönlichkeit schilderte, sei sie mehrfach an dem Tier vorbeigegangen. Beim dritten Mal habe sie es aber einfach nicht mehr übers Herz bringen können, den Frosch seinem Schicksal zu überlassen. "Ich weiß, viele von euch werden mich jetzt auslachen. Ist mir aber so was von egal", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich kann diesen Frosch doch nicht liegen lassen." Das Tier sei zwar irgendwo verletzt, aber noch lebendig und könne laufen. Evelyn betonte: "Selbst, wenn man da nichts mehr machen kann, kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich alles versucht habe." Den Frosch taufte sie liebevoll "Fridolin" und begleitete ihn nervös zur Behandlung in die Tierklinik.

Während Fridolin medizinisch versorgt wurde, zeigte sich Evelyn sichtlich bewegt von der Situation. "Ich konnte gar nicht anders. Ich musste diesen Frosch mit ins Auto nehmen. Sonst wäre ich mein Leben lang unglücklich gewesen, weil ich immer an diesen Frosch denken müsste", offenbarte sie ihren Followern. Ob das Tier die Verletzungen überlebt hat, ist nicht bekannt. Doch Evelyn war voller Hoffnung und scherzte bereits: "Also, ich schwöre: Wenn Fridolin das hier überlebt, dann knutsche ich ihn und vielleicht habe ich danach wirklich meinen Traumprinzen auf der Hand."

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Februar 2025

Instagram / evelyn_burdecki Der Frosch, den Evelyn Burdecki von der Straße gerettet hat

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Juli 2022

