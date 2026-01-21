Laut Friseur: Nicola Peltz-Beckham soll ein "Monster" sein

Neuer Wirbel im Beckham-Kosmos: Promi-Stylist Justin Anderson schießt auf Instagram erneut gegen Nicola Peltz-Beckham (31) – und wird dabei deutlich. Am Montag legte der Haarprofi nach Brooklyn Peltz-Beckhams (26) abendlicher Erklärung nach und warf der Schauspielerin vor, "nicht nett" zu sein und "keine gute Energie" auszustrahlen. Seine Aussagen veröffentlichte Justin in seinen Instagram-Storys, nur kurz nachdem Brooklyn öffentlich mit seinen Eltern David Beckham (50) und Victoria Beckham (51) abgerechnet hatte. Inhaltlich ging der Stylist noch weiter und mutmaßte, Brooklyn sei zu seinem Statement gedrängt worden, damit "die Familie schlecht aussieht" und "jemand anderes nicht der Böse ist". Dass er bereits 2019 über Nicola gelästert und sie damals als "das Schlimmste vom Schlimmsten" bezeichnet hatte, verschwieg Justin dabei auch nicht – im Gegenteil: Er erneuerte und verschärfte seine Vorwürfe.

In mehreren Posts erklärt Justin, Brooklyns Attacke auf seine Eltern mache ihn "traurig", denn "das kannst du nicht zurücknehmen, die ganze Welt schaut zu". Er behauptet, Nicola sei schon vor der Hochzeit mit Brooklyn schwierig gewesen. Als Indiz führt er den turbulenten Planungsprozess der Trauung an: "Nach der Anzahl der Hochzeitsplaner zu urteilen, die sie durchlaufen hat, denke ich, sie ist das Problem." Hintergrund: Nicolas Vater Nelson hatte zwei kurzfristig engagierte Wedding-Planner verklagt, die nach neun Tagen wieder gehen mussten. Gleichzeitig zeichnen Quellen aus Nicolas Umfeld ein anderes Bild und erinnern an einen früheren Auslöser des Zerwürfnisses mit Justin: Der Stylist soll Nicolas Haare während der Blondierung zu "Transformers"-Zeiten im Jahr 2014 "verbrannt" haben – ein Vorwurf, den Justin bestreitet. Während er Nicola erneut "Monster"-Züge zuschreibt, betont Brooklyn in seinem eigenen Statement, er habe sich von einer Familie lösen müssen, die "öffentliche Darstellung über alles" stelle, und finde mit Nicola endlich "Frieden und Erleichterung".

Nicola, die mit "Transformers: Ära des Untergangs" in Hollywood auf sich aufmerksam machte und sich später in den sozialen Medien eine große Fangemeinde aufbaute, hält ihr Privatleben meist bewusst unter Verschluss. Umso intensiver wird jede öffentliche Äußerung und jeder Schritt von ihr diskutiert. Brooklyn, der als ältester Sohn von David und Victoria Beckham im Rampenlicht aufwuchs, sprach in den vergangenen Monaten immer wieder offen über Nervosität und den enormen Erwartungsdruck, unter dem er stand. In Interviews betonte er mehrfach, wie sehr ihm der Rückhalt durch Nicola Halt und Ruhe gebe. Justin wiederum ist in der Promi-Welt ebenfalls kein Unbekannter. Der Stylist arbeitete bereits mit Stars wie Miley Cyrus (33) und Jennifer Aniston (56) zusammen und gilt als jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Wer in dem aktuellen Streit letztlich die Wahrheit sagt, wissen am Ende wohl nur die Beteiligten selbst.

Getty Images Nicola Peltz-Beckham bei der Premiere von "Lola" im Regency Bruin Theatre in Los Angeles

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2025

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham