"Mindset": Samira Yavuz will im Dschungelcamp durchziehen

Samira Yavuz (32) steht kurz vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp in Australien und zeigt sich voller Vorfreude auf die kommende Herausforderung. "Ich schwöre euch, der Spannungsbogen ist so maximal am Peak", verriet die Reality-Darstellerin ihren Followern in einer Instagram-Story. Die zweifache Mutter erklärte, dass sie es kaum noch abwarten könne, in das Abenteuer zu starten und die Neugier auf die kommenden Prüfungen langsam unerträglich werde. Sie betonte, dass sie das Camp mit einem klaren Ziel betreten wolle: "Ich will da nicht mit Angst reingehen, sondern ich will da mit dem Mindset reingehen, dass ich alles schaffen kann."

Samira sprach in ihrer Story zudem offensiv über ihre Pläne, sich in den Prüfungen zu beweisen. "Alles, egal in welche Prüfungen ihr mich schickt. Ich werde sie alle meistern können", erklärte sie selbstbewusst. Der Reality-Star möchte dabei nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Mitcamper unterstützen, indem sie diese mit möglichst vielen Sternen versorgt. Damit könne sie ihren Beitrag für das Team leisten und sich gleichzeitig der besonderen Herausforderung stellen, die das Abenteuer Dschungelcamp mit sich bringt.

Bereits in der Vergangenheit hatte Samira offen darüber gesprochen, wie sehr die Vorfreude und die damit einhergehende Nervosität kurz vor dem Dschungel-Abenteuer sie emotional bewegten. Die Tage vor dem Einzug in das Camp seien von intensiven Gedanken geprägt gewesen, die sie nur mit Mühe in den Griff bekommen habe. Einmal sei sie sogar schweißgebadet aufgewacht, wie sie erzählte. Die spannenden und manchmal auch anstrengenden psychischen Ansprüche des bevorstehenden Erlebnisses scheinen sie jedoch nicht zu entmutigen – vielmehr sieht Samira darin ihre persönliche Chance, über sich hinauszuwachsen und neue Grenzen auszuloten. Das Dschungelcamp startet am 23. Januar um 20:15 Uhr auf RTL.

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamperin 2026

Anzeige Anzeige

Imago Samira Yavuz vor dem Abflug der Dschungelcamp-Kandidaten in Frankfurt am Main, 16.01.2026

Anzeige Anzeige

RTL / Sebastian Meyer Samira Yavuz am Set von "Unter uns", 2025