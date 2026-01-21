Netflix plant wohl keine dritte "With Love, Meghan"-Staffel

Herzogin Meghan (44) setzt ihre Lifestyle-Offensive bei Netflix vorerst nicht fort: Laut dem Magazin People gibt es derzeit "keine Pläne für eine dritte Staffel" von "With Love, Meghan". Die zweite Staffel startete am 26. August 2025, das einstündige Special "With Love, Meghan: Holiday Celebration" folgte am 3. Dezember 2025 – beide Produktionen schafften es zeitweise in die Global Top 10. In den neuesten Streaming-Daten von Netflix für die zweite Jahreshälfte 2025 rangiert die zweite Staffel auf Platz 1.224 mit 2 Millionen Views (9,7 Millionen Stunden), das Holiday-Special auf Platz 1.022 mit 2,4 Millionen Views (2,3 Millionen Stunden). Gedreht wurde für Netflix, mit gelegentlichem Support von Prinz Harry (41), der in Staffel eins kurz vorbeischaute und im Special gemeinsam mit Meghan und Koch Tom Colicchio auftauchte.

Während Fans auf neue Folgen warten, rückt ein anderes Projekt ins Scheinwerferlicht: Netflix bleibt Partner von Meghans Lifestyle-Marke As Ever, die parallel zur ersten Staffel an den Start ging. Die Kollektion begann mit haltbaren Food-Produkten und wurde um Weine, Kerzen und sogar ein limitiertes Leder-Lesezeichen erweitert. Aktuell sind die Artikel ausschließlich in den USA erhältlich, eine internationale Expansion ist laut Meghan geplant. Ein mit den Plänen vertrauter Insider erklärte gegenüber People, dass trotz der pausierten Staffelplanung "künftige Specials oder einzelne Projekte" weiterhin möglich bleiben.

Hinter den Kulissen sortiert die ehemalige Schauspielerin offenbar Prioritäten. "Die Show und die Partnerschaft mit Netflix waren ein großartiges Sprungbrett für As Ever, aber beides gleichzeitig war unglaublich zeitaufwendig", sagte eine zweite Quelle dem Magazin. Meghan wolle sich nun stärker um den Markenaufbau kümmern und weiter Koch- und Bastel-Inhalte für ihre Social-Kanäle liefern – allerdings so, dass mehr Raum für den Alltagsbetrieb bleibt. Privat pflegt die zweifache Mutter gemeinsame Rituale mit Harry und den Kindern Archie (6) und Lilibet (4), von denen sie im Holiday-Special erzählte, inklusive Hosting-Tipps für Feste, die sie zu Hause besonders liebt.

Imago Herzogin Meghan bei der Paris Fashion Week im Laennec Center, Paris, 4. Oktober 2025

Netflix Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan"

Getty Images Herzogin Meghan, 2025