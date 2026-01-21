Nach "#CoupleChallenge": Diese Formate reizen die Weissens

Virginia Weiss und Andrew Weiss haben offenbart, dass ihre Teilnahme an der Show #CoupleChallenge sie zum Umdenken gebracht hat – und plötzlich ist für das Paar vieles möglich, was sie früher strikt abgelehnt haben. Im Gespräch mit Promiflash plauderten die beiden aus, wie es um ihre TV-Zukunft steht und welche Formate sie sich nun vorstellen können. Statt vorschnell abzusagen, wollen die beiden nach ihren gemeinsamen Erfahrungen nun genauer hinschauen und Angebote nicht mehr kategorisch ausschlagen.

"Wir haben tatsächlich immer alles verneint. Jetzt haben wir gesehen, wir haben das ganz gut gemeistert – hoffen wir. Wir müssen mal gucken, was passiert. Also, wir würden jetzt nicht mehr nein sagen. Aber halt auch wirklich nur gezielte Sachen, also nicht alles", betonte Virginia. Andrew machte dabei deutlich, dass für ihn vor allem eines zählt: gemeinsam mit seiner Partnerin vor der Kamera zu stehen. Er stellte klar: "Also, wir brauchen nichts alleine zu machen. Wenn dann irgendwas als Team." Als Promiflash konkret nachhakte, ob Das Sommerhaus der Stars infrage käme, reagierte Virginia überraschend deutlich: "Tatsächlich schon, ja. Sommerhaus, Forsthaus, was wir vorher tatsächlich immer verneint haben."

Virginia und Andrew sind in der deutschen TV-Szene längst keine Unbekannten mehr. Sie wurden ursprünglich durch das VOX-Format "Mein Kind, dein Kind" bekannt und begleiteten ihren Auswanderungstraum von Berlin nach Zypern in Goodbye Deutschland. Seit November 2024 haben sie sogar ihre eigene Doku-Soap "Willkommen bei Familie Weiß" auf RTLZWEI, in der ihre Großfamilie mit sechs Kindern – darunter der älteste Sohn Daymian Weiß – gemeinsam den Alltag auf der Mittelmeerinsel meistert. Daymian selbst ist mittlerweile ebenfalls im Reality-TV aktiv: Er war in der vierten Staffel von Germany Shore zu sehen und nahm 2025 an Kampf der Realitystars teil.

RTL2 Andrew und Virginia bei #CoupleChallenge 2026

Instagram / die_weissens Die Reality-Stars Virginia und Andrew Weiß

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß, TV-Bekanntheit

