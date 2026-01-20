Laut Eltern: So hart war Smilla-Trennung für Daymian Weiß

Daymian Weiß und Smilla Eckerle haben sich bereits vor einigen Wochen getrennt, doch jetzt sprechen die Eltern des 21-Jährigen – Virginia und Andrew Weiß – erstmals offen über den emotionalen Schmerz ihres Sohnes. Laut seiner Mutter sei der Herzschmerz nach dem Ende der noch jungen Beziehung groß gewesen. "Wir haben ihn sofort nach Zypern geholt. Er ist sofort zu uns", erklärte sie im Promiflash-Interview. Zusammen habe die Familie eine neue Wohnung für Daymian gesucht, was den Reality-TV-Star in dieser schwierigen Phase enorm unterstützt habe.

Andrew ergänzte, dass die Trennung trotz des Herzschmerzes ohne Streit abgelaufen sei, was die Situation für alle Beteiligten etwas erleichtert habe. "Beide sind vollkommen in Ordnung. Sie verstehen sich, sie werden sich auch in Zukunft auf Zypern treffen", verriet der TV-Star über das aktuelle Verhältnis zwischen seinem Sohn und Smilla. Das junge Paar sei friedlich auseinandergegangen und weiterhin im Guten miteinander verbunden. Der Zusammenhalt der Familie Weiß hat in dieser besonderen Zeit offenbar eine große Rolle gespielt, um Daymian seelischen Halt zu geben.

Für viele Fans kam die Trennung im Dezember vergangenen Jahres völlig überraschend. Wochenlang hatten Smilla und Daymian auf Instagram Einblicke in ihr gemeinsames Leben gegeben. Besonders der kleine Welpe, den sie kurz vor dem Liebes-Aus zusammen angeschafft hatten, galt als Zeichen ihrer Verbundenheit. Doch dann verschwanden plötzlich alle gemeinsamen Fotos aus ihren Profilen. Die Gerüchteküche brodelte, bis Daymian schließlich in seiner Story bestätigte: "Yes. Also, wir sind getrennt. Aber nicht so, wie ihr denkt." Drama habe es keines gegeben, betonte der Reality-TV-Star auch damals schon.

Anzeige Anzeige

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / die_weissens Die Reality-Stars Virginia und Andrew Weiß

Anzeige Anzeige

Instagram / smillaeckrl Smilla Eckerle, Daymian Weiß und ihr Hund, November 2025