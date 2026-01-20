Erste Show: Darum sagten die Weissens "#CoupleChallenge" zu

Andrew und Virginia Weiß wagen sich erstmals gemeinsam ins Reality-TV und sind Teil der aktuellen #CoupleChallenge-Staffel. Die beiden, die bisher vor allem durch ihre eigene RTLZWEI-Doku-Soap "Willkommen bei Familie Weiß" und ihre gemeinsame Präsenz auf Social Media bekannt sind, freuen sich laut eigener Aussage riesig auf die Ausstrahlung und darauf, wie sie bei den Zuschauern ankommen werden. Im Interview mit Promiflash verrieten sie, dass sie von RTLZWEI direkt eingeladen wurden, an dem Format teilzunehmen. "Wir haben keine Sekunde gezögert", sagte Virginia und erklärte, dass sie andere Anfragen bislang immer abgelehnt hatten, sich bei "#CoupleChallenge" aber sicher waren: "Das ist ein geiles Format."

Die Entscheidung, ins Reality-TV zu gehen, war laut dem Paar vor allem durch den Fokus auf die gemeinsame Herausforderung leicht gefallen. Andrew erklärte schmunzelnd, dass sie als Paar öfter so etwas unternehmen müssten: "Dass wir als Paar mal wieder eine Herausforderung haben, außer Kinder machen." Der Humor des TV-Stars zog sich durch das gesamte Interview, als er augenzwinkernd hinzufügte: "Das kriegen wir hin. Mehr kann ich nicht, aber Kinder kriege ich hin." Die beiden wollen in der Sendung nicht nur nervenaufreibende Herausforderungen meistern, sondern auch zeigen, wie stark sie als Team sind.

Dass sich die beiden in der Show jedoch auch in die Haare bekommen, zeigte bereits ein Teaser am Ende der zweiten Folge. Auslöser für den Streit war eine Szene mit Texas Patti. Während Andrew am Lagerfeuer trainierte, stieg die Pornodarstellerin nackt unter die Outdoor-Dusche. Andrew wandte ihr demonstrativ den Rücken zu, doch später stellte Virginia im Interview die entscheidende Frage: "Hast du ihr auf den Arsch geguckt oder was?" Während ihr Mann beteuerte, sich nur auf sein Workout konzentriert zu haben, deutete der Ausblick auf die kommende Folge an, dass das Thema die zwei noch länger beschäftigt.

Anzeige Anzeige

RTL2 Andrew und Virginia bei #CoupleChallenge 2026

Anzeige Anzeige

Imago Andrew Weiß bei der Premiere von #CoupleChallenge im Cinenova Kino in Köln

Anzeige Anzeige

Instagram / texaspatti Erotikdarstellerin Texas Patti

Anzeige