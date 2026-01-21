So wurden die Weissens bei "#CoupleChallenge" genannt

Virginia und ihr Mann Andrew Weiß fühlten sich bei ihrer Teilnahme an der Realityshow #CoupleChallenge wie auf einer Klassenfahrt. Im Interview mit Promiflash erzählten die beiden, dass das Erlebnis vor allem eines gewesen sei: eine spannende und lustige Herausforderung. Doch während sie einfach nur als als gewöhnliches Liebespaar wahrgenommen werden wollten, wurden sie von ihren Mitstreitern schnell in eine ganz andere Rolle gedrängt.

Das Reality-TV-Paar wurde nämlich von den anderen Kandidaten scherzhaft "Mami und Papi" genannt. Dieser besondere Titel kam für die beiden nicht ganz so überraschend, auch wenn sie es eigentlich nicht darauf angelegt hatten. "Wir wollten eigentlich als Paar reingehen, aber letztendlich haben sie uns 'Mami und Papi' genannt", so Virginia im Interview. Andrew ergänzte mit einem Schmunzeln: "Aber die haben immer 'sexy' davor gesagt." Seine Frau stimmte ihm zu: "Ja, 'sexy Mum und sexy Daddy'."

Für Fans des Paares ist der liebevolle Spitzname kaum überraschend. Virginia und Andrew Weiß zeigen ihr Leben mit ihren sechs Kindern seit Jahren in TV-Formaten. Im Herbst 2024 bekamen sie mit "Willkommen bei Familie Weiß" sogar ihre eigene Doku-Soap. In der Show gewähren sie private Einblicke in ihr Familienleben mit den Kindern Daymian Jasper, Maddox Brooklyn-Sky, Peaches Malou, Aspyn Keywest, Lyland Sawyer und Ayvabella-Hope. Dadurch, dass sie im TV immer gemeinsam auftreten und als starke Einheit wirken, sahen die anderen Teilnehmer bei "#CoupleChallenge" sie schnell als Elternpaar der Runde.

Instagram / die_weissens Die Reality-Stars Virginia und Andrew Weiß

RTL2 Andrew und Virginia bei #CoupleChallenge 2026

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß, "Germany Shore"-Bekanntheit

