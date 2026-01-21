"Promis unter Palmen" wegen Dschungel-Wiedersehen verschoben

Sat.1 tritt auf die Reality-Bremse: Der Sender verschiebt den Start von Promis unter Palmen und lässt seine neue Staffel nun erst am Montag, 16. Februar 2026, um 20:15 Uhr anlaufen. Ursprünglich sollten die Promis schon am 9. Februar in der thailändischen Luxus-Villa einziehen – genau an dem Abend, an dem bei RTL das große Wiedersehen von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" läuft. Diesem Duell will Sat.1 aus dem Weg gehen und schickt daher unter anderem Anouschka Renzi (61), Gina-Lisa Lohfink (39) und Menderes (41) Bagci eine Woche später ins Rennen.

Gegenüber DWDL.de erklärte Sendersprecher Christoph Körfer die Entscheidung mit einem Augenzwinkern: "Gegen Reality-Terminstress am 9. Februar: Um alle Fans unter und nicht auf die Palmen zu bringen, zeigen Sat.1 und Joyn die neue Staffel 'Promis unter Palmen' ab Montag, 16. Februar 2026." Neben Gina-Lisa, Anouschka und Menderes stehen auch Eric Stehfest (36), Kevin Wolter, Maurice Dziwak (27), Dilara Kruse, Claude Oliver Rudolph (69), Silvia Wollny (60), Edith Stehfest (30), Martin Angelo (32) und Franziska Temme (30) auf der Teilnehmerliste. In verschiedenen Spielen geht es für sie darum, sich Betten, Luxus und den sicheren Platz in der Villa zu erspielen. Wer patzt, muss in der Nominierungszeremonie zittern und um den weiteren Verbleib bangen.

"Promis unter Palmen" wurde nach einer längeren Pause im letzten Jahr von Sat.1 mit mäßigem Erfolg neu aufgelegt, doch im Zusammenspiel mit der Streamingplattform Joyn waren die Zuschauerzahlen zufriedenstellend. Produziert wird die Sendung erneut von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions. Gerade für Prominente wie Menderes, der sich in diversen Realityformaten bereits bewährt hat, dürfte die Teilnahme wieder eine Chance bieten, sich von einer neuen Seite zu zeigen. Fans der Realityshow dürfen sich auf reichlich Drama, Spannung und humorvolle Momente freuen.

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel

RTL / Pascal Bünning Dschungelcamp-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

Joyn "Promis unter Palmen"-Logo