Es wird ernst: Starttermin für "Promis unter Palmen" steht

Promis unter Palmen geht in eine neue Richtung. Das Reality-Format geht bereits in die vierte Runde – und jetzt enthüllt Sat.1 endlich den Starttermin. Los geht es am 9. Februar um 20:15 Uhr im linearen TV. Gleichzeitig können besonders neugierige Fans die Episoden im hauseigenen Streaming-Portal Joyn abrufen. "Mit 'Promis unter Palmen' eröffnet Sat.1 das Reality-Jahr mit einem echten Knaller", freut sich Senderchef Marc Rasmus in einer Pressemitteilung. Er verspricht, die neue Staffel halte "laute, unvorhersehbare, überraschende und unterhaltsame" Momente bereit.

Zur Teilnahme lud der Sender auch in dieser Staffel wieder bekannte Gesichter der deutschen Reality-Szene an den thailändischen Strand. Unter anderem mit dabei sind Anouschka Renzi (61), Sylvia Wollny, Claude-Oliver Rudolph und Gina-Lisa Lohfink (39). Zu ihnen stoßen Maurice Dziwak (27), Dilara Kruse, Kevin Wolter, Menderes Bagci (41), Martin Angelo (32) und Franziska Temme (30) sowie das Ex-Paar Edith (30) und Eric Stehfest (36). Besonders die gemeinsame Teilnahme der letzten beiden könnte für Spannung sorgen, denn ihre Trennung war vergangenes Jahr für viele Reality-Fans Gesprächsthema Nummer eins.

Ob die Fans der Sendung das auch so toll finden, bleibt abzuwarten. Vor allem Edith und Eric stoßen dabei auf viel Gegenwind. Es hat den Anschein, als seien viele Zuschauer des Themas müde geworden. "Ok, bei dem Cast bin ich raus... die Stehfest kann doch keiner ertragen", meint ein User auf Instagram. Auch die Teilnahme von Dilara begeistert nicht unbedingt. Dabei geht es vielen Nutzern offenbar besonders um die Tatsache, dass die Ehefrau von Fußballer Max Kruse (37) zuletzt in sehr vielen Formaten zu sehen war: "Nicht Dilara. Warum zum Himmel ist die überall dabei?"

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Februar 2024

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse, Juli 2024