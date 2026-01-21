Samira Yavuz unterschreibt Scheidungspapiere nach Dschungel

Für Samira Yavuz (32) sollte das Jahr 2025 einen der schönsten Momente ihres Lebens bereithalten: die große, kirchliche Hochzeit mit Serkan Yavuz (32). Die Planungen für das romantische Fest waren in vollem Gange – alles war ausgesucht. Doch dazu sollte es nicht kommen. Statt Traualtar folgte das Ehe-Aus für das Reality-TV-Paar. Gegenüber Bild stellt die zweifache Mutter klar: "Das Trennungsjahr ist im Januar vorbei." Nach ihrem Dschungelcamp-Abenteuer werden die Scheidungspapiere unterschrieben. "Ja, es wird so laufen", bestätigt Samira.

Nach einem Comeback der Reality-TV-Stars wurde von Seiten der Fans immer wieder nachgefragt, doch sowohl Samira als auch Serkan schlossen dieses bereits mehrfach aus. "Es ist klar vorbei. Da gibt es nichts mehr, woran man festhalten kann", stellt die Influencerin gegenüber dem Newsportal erneut klar. Und wie sieht der Kontakt zwischen dem Ex-Paar aus? Immerhin haben sie gemeinsame Kinder: "Der Kontakt beschränkt sich aufs Minimale. [...] Er war nicht der beste Ehemann, aber ein guter Papa." Trotz der Scheidung wird Samira den Nachnamen behalten. Grund dafür sind ihre Kinder: "Meine Kinder heißen Yavuz. Ich will denselben Namen wie sie. Der Name ist mir nicht wichtig, aber ich habe gerne den gleichen Nachnamen wie meine Kinder."

Trotz aller Diskrepanzen zwischen dem Ex-Paar stellte Serkan im Podcast "unREAL" kürzlich klar, dass er voll hinter Samira steht. "Schon, ja, sie ist ja die Mutter meiner Kinder", antwortete der Realitystar auf die Frage, ob er beim Dschungelcamp mitfiebere. Sichtlich beeindruckt rechnete er Samira sogar Chancen auf die begehrte Dschungelkrone aus. "Wenn sie so auftritt, wie sie auch zu Hause ist, sich die Butter nicht vom Brot nehmen lässt und konsequent ihr eigenes Ding durchzieht, kann sie gute Chancen haben, das Ding zu gewinnen", zeigte sich Serkan überzeugt. Besonders spannend findet er, dass seine Ex-Partnerin Lebensgeschichten mit ins Camp bringt, über die die Öffentlichkeit bisher kaum etwas erfahren hat.

Imago Samira Yavuz beim Abflug ins RTL-Dschungelcamp 2026 am Frankfurter Flughafen

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Influencerin

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz vor ihrer Trennung