Würde Serkan Yavuz ebenfalls ins Dschungelcamp gehen?

Serkan Yavuz (32) hat in der neuen Folge seines Podcasts "unREAL" mit Gast Sam Dylan (34) über das Dschungelcamp gesprochen. Auf Sams direkte Frage, wann man ihn endlich im australischen Dschungel sehe, reagierte Serkan ausweichend. Dabei spielt das Thema für ihn gerade auch privat eine besondere Rolle: Seine Ex-Frau Samira (32) wird in der kommenden Staffel als Kandidatin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zu sehen sein. Serkan bezeichnete die Show als die "Champions League" der Realityshows, betonte aber gleichzeitig seine große Angst vor Kleintieren – und davor, von den Zuschauern aus purem Spaß immer wieder in die Prüfungen gewählt zu werden.

Sam, der selbst Erfahrung mit dem Dschungelcamp gesammelt hat, konnte Serkan diese Sorgen nicht nehmen. Er berichtete davon, dass die Zeit abseits der Prüfungen unglaublich langsam vergehe und die Langeweile für die Teilnehmer eine echte Herausforderung sei. "Es gibt kein Format, das sich so zieht wie das. Ich dachte, die Zeit geht niemals rum", urteilte Sam und verriet, dass ihn nur die lukrativen Gagen dazu bringen würden, sich dem Abenteuer erneut zu stellen. Serkan hingegen wirkte nach all den Schilderungen eher noch skeptischer.

Seine Ex-Frau Samira zeichnete jedoch ein etwas anderes Bild von Serkans Beziehung zum Dschungelcamp. Im Gespräch mit RTL gab die ehemalige Bachelor-Kandidatin zu, selbst überrascht von ihrer Teilnahme gewesen zu sein. Für sie sei es umso kurioser, weil eigentlich Serkan jahrelang von einem Platz im Camp geträumt habe. "Das war ja sein größter Traum. Er hat ja im Showbusiness drauf hingeackert, von Show zu Show. Und dann komme ich und mache das einfach", erklärte die Influencerin. Laut Samira gab es aber kein böses Blut zwischen den beiden. "Ich glaube, der hat sich schon für mich gefreut. Aber irgendwo denke ich, schwingt da schon auch 'ne kleine Melancholie mit".

Anzeige Anzeige

Imago Serkan Yavuz beim Photocall zur Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg, Köln, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamperin 2026