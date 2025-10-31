Pumuckl ist wieder da: Der Kobold kommt zurück ins Kino

Über zwei Jahrzehnte mussten Fans warten, doch jetzt ist es so weit: Pumuckl kehrt ab heute zurück auf die Kinoleinwand. Im neuen Film "Pumuckl und das große Missverständnis" erleben der beliebte rote Kobold und Meister Eders Neffe Florian aufregende Abenteuer. Gedreht wurde die Familienspaß-Geschichte, die von Freundschaft, Mut und Missverständnissen handelt, in München sowie im malerischen Samerberg in Oberbayern. Besonders Kinder dürfen sich auf die Streiche des schelmischen Kobolds freuen, während Florian eine wichtige Entscheidung treffen muss.

Die Handlung führt das Duo aus der gewohnten Schreinerwerkstatt in München aufs Land. Dort unterstützt Florian seine alte Bekannte Burgi, verkörpert von der Schauspielerin Gisela Schneeberger (77), bei der Restaurierung eines Maibaumkarussells. Während Florian sich schnell einarbeitet und sogar überlegt, Burgis Werkstatt zu übernehmen, fühlt sich Pumuckl auf dem Land völlig fehl am Platz. Missverständnisse und Streit lassen die Freundschaft erste Risse bekommen, und Pumuckl ergreift schließlich die Flucht. Ob die beiden es schaffen, die Probleme zu lösen und wieder zueinanderzufinden, bleibt abzuwarten.

Gisela Schneeberger, die für ihre Rolle eine optische Verwandlung durchlief, sorgt für frischen Wind in der Geschichte um den Kobold, dessen Look seit seiner Erschaffung durch die Autorin Ellis Kaut im Jahr 1962 unverändert geblieben ist. Darsteller Florian Brückner verriet bei der Bild-Zeitung: "Echte Freundschaft verträgt auch mal einen Streit. Bei Missverständnissen sollte man aufeinander zugehen – und vielleicht auch mal den ersten Schritt machen, indem man sich eigene Fehler zugesteht." Die Botschaft der Geschichte, dass Kommunikation und Verständnis einander näherbringen, trägt nicht nur zum Kinoerlebnis bei, sondern ist eine Inspiration für alle Altersgruppen.

ActionPress Pumuckl, Kobold-Legende

Getty Images Marcus H. Rosenmüller, Florian Brückner, Gisela Schneeberger und Maximilian Schafroth bei der Premiere von "Pumuckl und das große Missverständnis"

Getty Images Gisela Schneeberger bei der Deutschlandpremiere von "Ludwig II"

