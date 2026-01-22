Lippenleserin deckt auf: Victoria nannte Nicola "Albtraum"

Ein neuer Clip von der Londoner Premiere der Doku-Serie "Beckham" im Oktober 2023 sorgt für Zündstoff im Hause Beckham: Laut einer forensischen Lippenleserin soll Victoria Beckham (51) ihre Schwiegertochter Nicola Peltz-Beckham (31) als "Albtraum" bezeichnet haben. Die Expertin Nicola Hickling hat im Auftrag von Covers.com die Szenen vom roten Teppich analysiert, auf denen David (50) und Victoria mit ihren Kindern Brooklyn (26), Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) posieren. Während Brooklyn sich leise mit Romeo austauscht, soll er gesagt haben: "Ich habe es gehasst." Kurz darauf blickt er zu seiner Frau und scheint anzufügen: "Sie weint." Die angeblichen Kommentare fielen direkt neben der Fotowand, mitten im Blitzlichtgewitter.

Die Lippenleserin deutet Brooklyns Worte als Reaktion auf das, was unmittelbar zuvor passiert sein könnte: Entweder habe er sich unwohl gefühlt, als er sich für die Familienfotos zwischen seine Eltern stellte, oder es stand im Zusammenhang mit einer Szene, in der er seinem Vater David die Hand reichen wollte und der zurückwich. Hickling beobachtet: "Brooklyns Augen wirken schwer, während er versucht, Fassung zu wahren", zitiert der Express ihre Analyse. Gleichzeitig will sie bei Victoria eine klare Ansage wahrgenommen haben, als Cruz und Harper Richtung Fotowand liefen: "Ich brauche dich, um ihnen zu sagen, dass sie das nicht machen dürfen. Wenn sie es tun, war’s das für sie", soll Victoria gesagt haben. Zudem habe die Designerin mit teilweise bedecktem Mund ihrer Assistentin zugeflüstert: "Was für ein Albtraum", offenbar mit Blick auf Brooklyn und Nicola. David und Victoria haben sich zu den Vorwürfen nicht geäußert.

Bereits in der Vergangenheit wurde über ein angespanntes Verhältnis innerhalb der Beckham-Familie berichtet, insbesondere in Bezug auf Brooklyns Beziehung zu Nicola. Beide hatten mehrfach verlauten lassen, dass ihre Partnerschaft von den Beckhams kritisch beobachtet werde. Trotz öffentlicher Harmonie bei ausgewählten Events gab es immer wieder Hinweise auf familiäre Uneinigkeit. Gerade Brooklyn, der als ältester Sohn oft im Rampenlicht stand, soll sich wiederholt über den Druck und die teils kritische Haltung seiner Eltern beklagt haben, was nun durch die neuen Beobachtungen weiteren Gesprächsstoff liefert.

Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week

Instagram / victoriabeckham Cruz Beckham, Brooklyn Peltz-Beckham, Romeo Beckham und David Beckham