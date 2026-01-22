Meghan Trainor zeigt sich erstmals nach Geburt ihrer Tochter

Erster Auftritt nach dem Babyglück: Meghan Trainor (32) ist in Los Angeles erstmals nach der Geburt ihrer Tochter gesichtet worden. Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, spaziert die "Dear Future Husband"-Interpretin ohne Make-up, leger in einer rosa Jacke mit passenden Leggings, weißen Socken und Sneakers, mit ihrem Handy in der Hand durch die Straßen der Stadt. Nur wenige Tage vorher hieß sie gemeinsam mit Ehemann Daryl Sabara (33) ihr drittes Kind willkommen. Die kleine Mikey Moon Trainor kam am Sonntag per Leihmutterschaft zur Welt.

In einem Gespräch mit dem Magazin People erklärte Meghan, warum das Paar den Leihmutter-Weg gewählt hat. "Es war nicht unsere erste Wahl, aber wir haben endlose Gespräche mit unseren Ärzten geführt, und das war der sicherste Weg, unsere Familie weiter wachsen zu lassen", sagte die Musikerin. "Ich möchte, dass die Leute wissen, dass Leihmutterschaft nur eine weitere schöne Art ist, eine Familie zu gründen." Die Künstlerin bedankte sich zudem bei der Leihmutter, die sie als "eine der selbstlosesten, stärksten und liebevollsten Personen" beschrieb, und betonte, wie verbunden sie sich während der gesamten Reise gefühlt hätten.

Meghan und Daryl waren zuvor bereits Eltern von zwei Kindern. Ihre Söhne Riley und Barry hatte die Sängerin im Februar 2021 und Juli 2023 selbst ausgetragen. Nun die großen Brüder der kleinen Mikey Moon zu sein, scheint die beiden überaus glücklich zu machen. "Wir sind überglücklich verliebt in dieses kostbare Mädchen. Riley und Barry sind so aufgeregt – sie durften sogar ihren zweiten Vornamen aussuchen. Jetzt genießen wir erst einmal unsere Familienzeit", schwärmte Meghan auf Instagram, als sie die Geburt ihres dritten Schatzes verkündete.

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor mit ihrer Tochter, Januar 2025

Imago Daryl Sabara und Meghan Trainor bei der Baby2Baby Gala 2025 im Pacific Design Center in West Hollywood

Instagram / meghantrainor Meghan Trainors Söhne mit ihrer kleinen Schwester