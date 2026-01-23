Drittes Kind: Darum wählte Meghan Trainor eine Leihmutter

Meghan Trainor (32) und Daryl Sabara (33) sind erneut Eltern geworden: Am 18. Januar begrüßten die Sängerin und der Schauspieler ihr drittes Kind, eine Tochter namens Mikey Moon. Anders als bei ihren beiden Söhnen Riley und Barry, die Meghan selbst austrug, entschieden sich die beiden diesmal für eine Leihmutter. Wie die "No"-Interpretin jetzt gegenüber People erklärt, sei diese Entscheidung nach ausführlicher Beratung mit ihren Ärzten gefallen. "Es war nicht unsere erste Wahl, aber wir haben endlos mit unseren Ärzten über diese Reise gesprochen, und dies war der sicherste Weg, unsere Familie weiter zu vergrößern", betont sie und ergänzt: "Wir sind unfassbar dankbar, dass uns diese Möglichkeit offenstand."

Zudem machte die 32-Jährige deutlich, das Thema enttabuisieren zu wollen: "Ich möchte, dass die Menschen wissen, dass Leihmutterschaft nur ein weiterer schöner Weg ist, eine Familie zu gründen. Es ist nichts, worüber man flüstern oder urteilen sollte." Meghan betont, dass dieser Weg auf "Vertrauen, Wissenschaft, Liebe und Teamarbeit" basiere und dass jede Familienreise anders aussehe – und trotzdem gültig sei. Besonders gerührt zeigt sich die Musikerin von der Selbstlosigkeit ihrer Leihmutter, die sie als "eine der stärksten und liebevollsten Personen" beschreibt: "Wir fühlten uns während der gesamten Reise so verbunden und ich werde für immer dankbar für die Fürsorge und Liebe sein, die sie unserer Tochter gezeigt hat."

Erst vor Kurzem überraschte Meghan ihre Fans mit einem emotionalen Instagram-Post, in dem sie ihre Tochter der Welt vorstellte. "Unser kleines Mädchen Mikey Moon Trainor hat es endlich dank unserer Superheldin-Leihmutter auf die Welt geschafft", schrieb die "Mother"-Sängerin zu rührenden Aufnahmen aus dem Krankenhaus. Auf den Bildern war zu sehen, wie Meghan überglücklich das Neugeborene im Arm hielt. Auch Riley und Barry strahlten vor Freude, als sie ihre kleine Schwester das erste Mal sahen. "Wir sind überglücklich verliebt in dieses kostbare Mädchen. Riley und Barry sind so aufgeregt – sie durften sogar ihren zweiten Vornamen aussuchen. Jetzt genießen wir erst einmal unsere Familienzeit", schwärmte Meghan.

IMAGO / ZUMA Press Wire Meghan Trainor, Sängerin

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor mit ihrem Mann Daryl Sabara und ihrer Tochter

Instagram / meghantrainor Meghan Trainors Söhne mit ihrer kleinen Schwester