Prinz Harry unterstützt Brooklyn Beckham im Familienstreit

Prinz Harry (41) hat sich in den Familienkrach der Beckhams eingeschaltet. Der Herzog von Sussex soll Brooklyn Peltz-Beckham (26) nach dessen jüngsten Attacken gegen seine Eltern Victoria Beckham (51) und David Beckham (50) kontaktiert haben, um ihm beizustehen. Brooklyn hatte seinen Eltern in einer Instagram-Story vorgeworfen, sein Leben und die öffentliche Wahrnehmung der Familie zu kontrollieren. Eine Versöhnung schloss er aus. Laut Rob Shuters Substack vom 21. Januar erkennt Harry Parallelen zu seinem eigenen Bruch mit der Königsfamilie und möchte verhindern, dass Brooklyn dieselben Fehler macht. Der Royal habe ihm geraten, seine Geschichte zu erzählen, aber nichts zu überstürzen und keine Brücken abzubrennen.

Harry sehe "viel von sich selbst in Brooklyn", zitiert Rob Shuters Substack einen Insider. Der Herzog von Sussex habe den Hobbykoch deshalb gewarnt, nicht dieselben emotionalen und strategischen Fehler zu wiederholen, die er nach seinem Rückzug aus dem royalen Umfeld gemacht habe. Der Royal, der 2020 zusammen mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (44), sein altes Leben als Senior-Mitglied der königlichen Familie hinter sich ließ, soll Brooklyn geraten haben, seine Geschichte mit Bedacht zu erzählen: "Du bekommst nur eine Chance, deine Geschichte korrekt zu erzählen", soll er Brooklyn mit auf den Weg gegeben haben. Demnach ging Harry sogar so weit, den Kontakt zu seinem eigenen Buchverlag Penguin Random House für Brooklyn herzustellen. Im Raum steht angeblich ein Enthüllungsbuch über die komplizierten Beziehungen im Beckham-Clan. Zugleich habe Harry betont, wie wichtig kontrollierte Ehrlichkeit sei, und gewarnt: Die gewonnene Freiheit sei real, aber der Preis dafür ebenfalls. "Man wird missverstanden. Und wenn es einmal draußen ist, kann man es nicht mehr rückgängig machen", sagte er. Dem Insider zufolge handle es sich hierbei um eine Mentorschaft, die aus Narben geboren wurde. "Harry versucht Brooklyn zu helfen, den Teil zu überstehen, auf den dich niemand vorbereitet", erklärte die nicht namentlich genannte Quelle weiter.

Im Hintergrund brodelt es seit der Hochzeit von Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham (31) gewaltig. Das Paar hält seit Langem Distanz zu Victoria und David. Zuletzt hieß es aus dem Umfeld, die Stimmung im Familienkreis habe einen neuen Tiefpunkt erreicht und vor allem David sei schwer getroffen. Brooklyn zeigt sich derweil öffentlich an der Seite seiner Frau, während die Designerin und der frühere Fußballstar nach außen Gelassenheit signalisieren. Abseits des Rampenlichts pflegt die Familie traditionell enge Freundschaften mit Royals und Showgrößen, gemeinsame Dinner und Auftritte waren jahrelang Routine. Gerade deshalb wiegt der aktuelle Bruch für alle Beteiligten auch privat schwer – es geht um Nähe, Vertrauen und darum, wie viel Familie im öffentlichen Leben noch privat bleiben darf.

Collage: Getty Images, IMAGO / Cover-Images Collage: Prinz Harry und Brooklyn Peltz-Beckham

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham beim "Plan a Summer Party"-Event in Los Angeles, 2025

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week