Samira Yavuz offenbart: Ging Serkan mehr als zehnmal fremd?

Kurz vor ihrem Start im Dschungelcamp 2026 spricht Samira Yavuz (32) noch einmal offen über das Ende ihrer Ehe mit Ex-Partner Serkan (32) – und erhebt dabei schwere Vorwürfe. In einem RTL-Interview, das vor ihrem Einzug in den australischen Dschungel aufgezeichnet wurde, bestätigt die Reality-TV-Bekanntheit, dass Serkan sie offenbar nicht nur einmal betrogen hat. Auf die Frage, ob es mehrere Affären gegeben habe, antwortet Samira: "Ich würde jetzt mal sagen, zwei Hände reichen wahrscheinlich nicht mehr. Keine Ahnung." Besonders brisant: Im Camp trifft Samira ausgerechnet auf Eva Benetatou (33) – jene Frau, mit der Serkan bereits öffentlich in Verbindung gebracht worden war.

Bereits zuvor hatte die zweifache Mama klargestellt, dass Eva nicht der eigentliche Trennungsgrund gewesen sei. Gegenüber dem Sender wird sie nun noch deutlicher: "Es war jetzt nicht eine einmalige Sache. Also, Eva ist mit Sicherheit nicht die Erste und auch nicht die Letzte auf der Liste." Der Moment, in dem sie von den angeblichen weiteren Seitensprüngen erfuhr, habe sie körperlich wie ein Schock getroffen. "Dann habe ich mich gefühlt, als ob mir das Blut zu allen Poren rausschießt. Ich habe mich gefühlt wie ein Vulkan, ich habe gedacht, ich bin ungefähr noch einen Herzschlag von einem Schlaganfall entfernt", schildert sie.

Besonders hart trifft Samira nicht nur der Verlust der Beziehung, sondern das zerplatzte Bild einer heilen Familie. Die Reality-Teilnehmerin, die ohne eigenen Vater aufgewachsen ist, hatte sich für ihre beiden Töchter ein Leben mit Mama und Papa unter einem Dach gewünscht: "An diesem Bild habe ich so krankhaft festgehalten, so krankhaft, muss man ehrlich sagen, dass ich mich selber dabei übergangen habe." Trotz der schweren Vorwürfe findet die 32-Jährige für Serkan als Vater aber noch versöhnliche Worte: Es sei ihr wichtig zu betonen, "dass er der Papa ist und dass er seinen Job auch gut macht und dass ich meinen Kindern das auch von Herzen gönne, dass sie ihn haben."

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024