Über 40 Grad erwartet: Dschungelcamp wird zur Hitzeprüfung

Hitzeschock statt sanfter Start: Wenn am 23. Januar die neue Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus im australischen Busch beginnt, steigen die Temperaturen pünktlich zum Einzug der Promis auf über 40 Grad. Gedreht wird wie gewohnt in Australien, wo die Kandidatinnen und Kandidaten samt Team inmitten des Regenwalds ihr Lager beziehen. Mit dabei: die vertrauten Dschungelprüfungen – diesmal jedoch unter echten Extrembedingungen. Während die Stars in Gruppen ins Camp einziehen und auf engstem Raum zusammenleben, rückt eine Frage in den Mittelpunkt: Wie hält man bei dieser Hitze durch, und mit wem teilt man den Schattenplatz am Lagerfeuer?

RTL stellt klar, dass die Sicherheit der Stars und aller Mitarbeitenden Vorrang hat. Das Produktionssicherheitsteam beobachtet die Wetterprognosen engmaschig und arbeitet mit festgelegten Sicherheitsprozeduren. Dazu zählen Blitzableiter, Feuerlöscher, zusätzliche Löschmittel und ein Warnmeldesystem, um bei Hitzewellen, Starkregen oder tropischen Wirbelstürmen sofort reagieren zu können. Australien ist für Extremwetter bekannt, von Dürren bis zu Buschbränden, und die Risiken nehmen Experten zufolge durch den Klimawandel zu. Schon vergangenes Jahr zwang ein Unwetter die Camp-Bewohner kurzfristig in Schutzbereiche.

Morgen ins Dschungelcamp ziehen wird eine Mischung aus den angesagtesten deutschen Realitystars, Schauspielern und TV-Bekanntheiten. Genau gesagt machen es sich Umut Tekin (28), Mirja du Mont (50), Samira Yavuz (32), Evanthia Benetatou (33), Ariel, Hardy Krüger Jr., Gil Ofarim (43), Simone Ballack (49), Nicole Belstler-Boettcher (62), Patrick Romer (30), Hubert Fella (58) und Stephen Dürr (51) am Lagerfeuer gemütlich. Um 20.15 Uhr auf RTL geht es los!

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen beim Dschungelcamp-Star, Januar 2026

RTL Jan Köppen, Sonja Zietlow und die Dschungelcamp-Kandidaten, Januar 2026

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026