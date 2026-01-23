Dschungel-Preview: Erste Prüfung zeigt Stars beim Ekelessen

Heute geht's zur Sache: Das Dschungelcamp öffnet endlich wieder seine Türen. Kaum angekommen, müssen die zwölf prominenten Bewohner direkt abliefern, wie ein Teaser-Video von RTL nun schon vorab zeigt. Es geht zur allseits beliebten Essensprüfung – und die hat es in sich. Ariel kreischt, Umut Tekin (28) erbricht sich beinahe und Hubert Fella (58) fallen vor Schock fast die Augen aus dem Kopf. Mirja du Mont (50) fasst zusammen: "Das schmeckt, als hätte mir eine Kuh in den Mund geschissen, ganz ehrlich."

Kurz vor Start wurde bekannt gegeben, dass in diesem Jahr einiges anders läuft: Statt in das allseits bekannte Camp zu ziehen, geht es für die Promis zunächst in zwei verschiedene Camps. Das zusätzliche Camp, das auf den Namen "Snake Rock" hört, soll jedoch deutlich unkomfortabler sein. So eröffnet sich direkt eine Art Zweiklassengesellschaft, die für Konfliktpotenzial sorgen könnte. Bei der Essensprüfung "Die Unfair-Räter" treffen dann erstmals alle Stars aufeinander.

Der Herausforderung des Dschungelcamps stellen sich in diesem Jahr neben Mirja, Umut, Ariel und Hubert auch Ex-Spielerfrau Simone Ballack (49), Skandalmusiker Gil Ofarim (43) und Soap-Star Stephen Dürr (51). Die Schauspieler Hardy Krüger jr. (57) und Nicole Belstler-Boettcher (62) sowie die Realitystars Patrick Romer (30), Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) machen den Cast komplett. Heute Abend startet das Abenteuer um 20:15 auf RTL.

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

RTL / Patrick Heffels Hardy Krüger jr., Mirja du Mont, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Ariel und Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

RTL / Patrick Heffels Simone Ballack, Stephen Dürr, Samira Yavuz, Nicole Belstler-Boettcher und Hubert Fella im Dschungelcamp 2026