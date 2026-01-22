Regeländerung: In diesem Jahr gibt es zwei Dschungelcamps

Die Dschungelcamp-Zuschauer erwartet dieses Jahr wohl eine Überraschung – oder vielmehr die Teilnehmer: Denn die müssen sich angeblich im australischen Busch aufteilen. Wie Bild erfahren haben will, soll es 2026 gleich zwei Dschungelcamps geben. So soll es zum einen das normale, bekannte Lager geben. In diesem kommen dem Blatt zufolge Patrick Romer (30), Eva Benetatou (33), Umut Tekin (28), Gil Ofarim (43), Mirja du Mont (50), Ariel und Hardy Krüger jr. (57) unter. Und dann soll es noch das sogenannte Camp "Snake Rock" geben, in dem der Rest leben wird.

"Snake Rock" soll allerdings wesentlich unattraktiver sein als das übliche Schlaflager. Dort soll es kleiner, unkomfortabler sein und weniger Wasser geben. Unbekannt ist das zweite Lager aber nicht – den Berichten zufolge machte es sich bereits in vorherigen Staffeln bemerkbar, zuletzt im Jahr 2017. Früher oder später werden die Dschungelcamper dann aber wohl wieder zusammengebracht und, wie gewohnt, in einem Lager unterkommen. RTL bestätigte diese Änderung bisher nicht.

Ob es tatsächlich zwei oder doch nur ein Camp geben wird, bleibt noch wenige Stunden abzuwarten. Erst morgen, am Freitag, dem 23. Januar, geht es um 20:15 Uhr auf RTL los – die Camper ziehen in den Dschungel. Neben den bisher erwähnten Teilnehmern treten außerdem Samira Yavuz (32), Simone Ballack (49), Stephen Dürr (51), Hubert Fella (58) und Nicole Belstler-Boettcher (62) den Kampf um die Dschungelkrone an – für sie beginnt der Spaß dann aber angeblich im Camp "Snake Rock".

Anzeige Anzeige

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen beim Dschungelcamp-Star, Januar 2026

Anzeige Anzeige

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz, Simone Ballack, Stephen Dürr, Hubert Fella und Nicole Belstler-Boettcher, Januar 2026