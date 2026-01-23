Ehevertrag: Beckhams in Sorge um Brooklyns Vermögen

Brooklyn Peltz-Beckham (26) sorgt erneut für Schlagzeilen – dieses Mal aufgrund eines strengen Ehevertrags, den er vor seiner Hochzeit mit Nicola Peltz (31) im Jahr 2022 unterzeichnet haben soll. Wie verschiedene Quellen berichten, sieht die Vereinbarung vor, dass Brooklyn im Falle einer Trennung keinen Zugang zu dem erheblichen Vermögen der Peltz-Familie hat, das auf über eine Milliarde Dollar geschätzt wird. Der älteste Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51), dessen Familie selbst rund 571 Millionen Euro schwer ist, könnte so nach einer Scheidung mit wenig dastehen. Insider berichten gegenüber The Sun, dass David und Victoria ernsthaft befürchten, ihr Sohn könnte sich vollständig von ihnen entfremden und seine Zukunft damit komplett in die Hände der Peltz-Familie legen.

Zusätzlich zu den finanziellen Sorgen belasten Vorwürfe aus Brooklyn gegen seine Eltern das Verhältnis innerhalb der berühmten Familie. In einer Erklärung behauptete der Koch und Social-Media-Star, dass seine Eltern ihn kontrollieren und seinen Lebensweg vorgeben wollten. Auch von "inszenierten Familienereignissen" und "unauthentischen Beziehungen" war die Rede. Ein Eklat bei seiner Hochzeit sorgt zudem für Gesprächsstoff: Victoria soll bei einem Tanz mit Brooklyn derart aufdringlich gewesen sein, dass Nicola den Raum unter Tränen verließ. Während Brooklyn von einer belastenden Kindheit unter der Kontrolle seiner Eltern sprach, zeigten sich David und Victoria erstaunt und betroffen von den Anschuldigungen.

Die Spannungen zwischen Brooklyn und seinen berühmten Eltern werfen ein neues Licht auf die bisher als harmonisch geltende Beckham-Familie. Brooklyn, der sich zuletzt von seiner Zugehörigkeit zu den Beckhams distanzierte, könnte sogar ein Enthüllungsbuch planen, das intime Details über das Leben unter dem medialen Druck seiner Eltern auspacken soll. Ein solches Werk würde unweigerlich großes Interesse wecken, da es einen Blick hinter die Kulissen des als makellos geltenden Beckham-Imperiums bieten könnte. David betonte hingegen kürzlich in einem Interview, wie wichtig Fehler als Teil des Erwachsenwerdens seien, und scheint damit auf die herausfordernde Situation seines Sohnes zu reagieren.

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz-Beckham mit seinen Eltern Victoria und David Beckham

Getty Images Sir David Beckham feiert mit seiner Familie den MLS-Cup-Sieg von Inter Miami CF

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham im September 2024 in Paris