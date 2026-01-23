Eva-Diss? Samira Yavuz enthüllt Botschaft auf Luxusartikel

Die Spannung im Dschungelcamp steigt schon vor dem ersten Lagerfeuer: Samira Yavuz (32) und Evanthia Benetatou (33) bringen jeweils ein persönliches Kissen als Luxusartikel mit nach Australien – und eines davon hat es in sich. Während vorne die Kinder der Reality-Stars zu sehen sind, hat Samira auf der Rückseite eine Botschaft platziert, die gezielt an Eva gerichtet ist. Die Nachricht stammt von Evas Instagram – ein Screenshot aus der Zeit nach der Trennung von Samira und Serkan Yavuz (32). Enthüllt wurde der pikante Kissenbezug kurz vor dem Einzug ins Camp, wo die beiden Frauen in den kommenden Tagen gemeinsam vor Kameras leben werden. Im Gespräch mit RTL wird Samira deutlich: "Eva ist in meinen Augen unehrlich und gewissenlos", sagt die Reality-TV-Teilnehmerin und erklärt, sie habe die Instagram-Nachricht absichtlich auf den Bezug drucken lassen, "um sie damit zu konfrontieren".

Hintergrund ist der öffentlich gewordene One-Night-Stand zwischen Eva und Serkan, nachdem Samira die Beziehung beendet hatte. Samira kritisiert vor allem, wie breit das Thema damals gespielt wurde. Sie legt nach: "Niemand hat sie gebeten, mir ein offenes Ohr anzubieten, nachdem sie Serkan ihre offenen Beine angeboten hat." Samira rechnet außerdem nicht mit einem einmaligen Fehltritt: Auf die Frage des Senders nach mehreren Affären antwortete sie, "zwei Hände reichen wahrscheinlich nicht mehr", und betonte, Eva sei "mit Sicherheit nicht die Erste und auch nicht die Letzte" gewesen. Evas eigenes Kissen zeigt vorn ihren Sohn – sie hatte zuvor erklärt, der Kleine gebe ihr Kraft und Halt im Camp.

Schon vor dem Abflug nach Australien hatte Eva deutlich gemacht, dass sie sich im Camp nicht in eine Opferrolle drängen lassen will. Im Gespräch mit Bild betonte die Influencerin: "Samira gefällt diese Opferrolle aber offenbar so gut, dass sie dafür gerne mal die Wahrheit verdreht." Sie widersprach den Vorwürfen entschieden und stellte klar, Samiras Ehe sei zu dem Zeitpunkt längst gescheitert gewesen. Die TV-Persönlichkeit erklärte weiter: "Wie soll ich bitte der Grund für die Trennung gewesen sein?" Die zeitliche Abfolge der Ereignisse spreche klar gegen jegliche Schuldzuweisung. Auch Serkan bekam im Vorfeld noch mal sein Fett weg: Für Eva sei der One-Night-Stand zwar ein "schlechtes Geschenk" und "kompletter Unsinn" gewesen, doch nach eigener Aussage sei Samira "nicht ich das Problem, sondern ihr untreuer Ex."

Collage: RTL, RTL Collage: Evanthia Benetatou und Samira Yavuz, Dschungelcamp-Kandidaten 2026

Imago Eva Benetatou am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug zum RTL-Dschungelcamp 2026

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025