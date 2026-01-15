Eva stichelt: Samira Yavuz "verdreht gerne mal die Wahrheit"

Kurz vor dem Abflug ins RTL-Dschungelcamp legt Reality-Star Eva Benetatou (33) in Düsseldorf nach – und zwar gegen Mit-Kandidatin Samira Yavuz (32). Was steckt dahinter? Ein One-Night-Stand mit Samiras Ex-Partner Serkan Yavuz (32), den Eva im Frühjahr 2025 öffentlich gemacht hatte. Laut BILD nennt Samira die Influencerin seitdem eine Ehebrecherin. Eva kontert nun vor ihrem Flug nach Australien und weist die Vorwürfe entschieden zurück. Sie betont, Samira verdrehe Fakten, und kündigt an, sich im Camp nicht in die Opferrolle drängen zu lassen. Eva schießt: "Samira gefällt diese Opferrolle aber offenbar so gut, dass sie dafür gerne mal die Wahrheit verdreht." In rund einer Woche treffen die beiden im Dschungel aufeinander – Zündstoff inklusive.

Gegenüber BILD behauptet Eva: "Samiras Ehe war längst kaputt." Sie sagt, Samira habe erst ein Jahr nach der Nacht von der Geschichte erfahren, zu einem Zeitpunkt, als das Paar bereits getrennt gewesen sei. "Wie soll ICH bitte der Grund für die Trennung gewesen sein?", fragt sie und erklärt, die zeitliche Abfolge spreche gegen die Anschuldigung. Ihre Geburtstagsnacht mit Serkan bereue sie heute, nennt sie "ein schlechtes Geschenk" und "kompletten Unsinn". Gleichzeitig legt sie nach: Serkan sei in dieser Phase nicht nur einmal fremdgegangen. Für das anstehende Camp rechne sie damit, dass Playboy-Star Samira, die bei ihrer Zusage von Evas Teilnahme wusste, sich auf sie einschießt. "Nicht ich bin ihr Problem, sondern ihr untreuer Ex", so Eva.

Hinter den Kulissen verbindet die beiden eine bewegte Reality-Vergangenheit – und viel öffentlich ausgetragener Ärger. Eva, die als Ex-Bachelor-Kandidatin bekannt wurde und als alleinerziehende Mutter lebt, versucht nach eigenen Worten, die Attacken auf Social Media zu ignorieren. Samira, die mit Serkan zwei Kinder hat, hält ihre Community seit Jahren nah an ihrem Privatleben und reagierte in den vergangenen Monaten immer wieder scharf auf Evas Geständnis. Beide setzen in ihren Netzwerken auf direkte Ansprache, klare Worte und starke Fans – eine Dynamik, die nun im australischen Busch auf engstem Raum weiterkochen dürfte.

Instagram / samirayasminleila, Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Samira Yavuz und Evanthia Benetatou, Realitystars

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

RTL Evanthia Benetatou, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2026