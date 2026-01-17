Jason Momoa und Adria legen romantischen Pärchenauftritt hin

Blitzlicht-Alarm in New York: Jason Momoa (46) und Adria Arjona (33) zeigten sich am Donnerstagabend strahlend am Times Square – Arm in Arm und ganz offensichtlich total verliebt. Anlass war die Premiere von Jasons neuem Action-Streifen "The Wrecking Crew" im Regal Times Square, wo der Schauspieler gemeinsam mit seiner Partnerin über den roten Teppich lief. Die beiden machten ihre Beziehung im Mai 2024 öffentlich und traten nun erneut gemeinsam vor die Kameras. Mit dabei auf dem Teppich: Kollegen aus dem Film – und ein ganz besonderer Gast in ungewöhnlicher Form.

Der Aquaman-Star setzte visuell auf Drama: ein tiefvioletter Cord-Anzug, passendes Hemd, braune Lederstiefel, dunkle Sonnenbrille und als Eyecatcher eine helle Knochen-Halskette. Adria konterte mit zeitloser Eleganz in einem bodenlangen, schwarzen Kleid mit transparenten Einsätzen am Oberkörper und trug ihr lockiges Haar offen, während sie eng an Jasons Seite blieb. In "The Wrecking Crew" spielt Jason Jonny, der sich nach dem mysteriösen Tod seines Vaters mit seinem entfremdeten Halbbruder James zusammentut – die Rolle des Bruders übernimmt Dave Bautista (56). Weil Dave nicht persönlich erscheinen konnte, rollte das Team einen lebensgroßen Pappaufsteller über den Teppich und sorgte für Gelächter. Ebenfalls vor Ort: Morena Baccarin (46) und Jacob Batalon (29), die mit Jason für Fotos posierten.

Privat markiert der Abend ein weiteres sichtbares Kapitel in Jasons Leben nach der Trennung von Lisa Bonet (58), die Anfang 2022 publik wurde. Bereits vor rund sechs Monaten stellte Adria öffentlich auf Instagram unter Beweis, wie innig das Verhältnis zu dem Schauspieler ist. An Jasons Geburtstag verfasste sie eine sehr persönliche Liebeserklärung und zeigte bisher unveröffentlichte Fotos der beiden. "Alles Gute zum Geburtstag, mi amor. Es gibt nichts, das ich mehr liebe, als das Leben an deiner Seite zu leben", schrieb sie und gab damit einen seltenen Einblick in ihre Gefühle. Die Schauspielerin unterstrich, wie viel Lebensfreude ihre Beziehung prägt: "Auf ein weiteres Jahr voller Freiheit und Wildheit – und darauf, für immer jung zu bleiben."

Getty Images Adria Arjona und Jason Momoa bei der New-York-Premiere von "The Wrecking Crew" im Regal Times Square am 15. Januar 2026

Getty Images Jacob Batalon, Jason Momoa und Morena Baccarin bei der New-York-Premiere von "The Wrecking Crew", Januar 2026

Instagram / adriaarjona Jason Momoa und Adria Arjona