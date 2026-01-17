Jason Momoa schwärmt: Adria ist "Liebe seines Lebens"

Große Gefühle in New York: Jason Momoa (46) und Adria Arjona (33) sorgten am Donnerstagabend bei der Premiere der Actionkomödie "The Wrecking Crew" für Herzklopfen auf dem roten Teppich. Eng umschlungen, mit Küsschen vor den Fotografen und viel Gekicher präsentierten sich der Aquaman-Star und seine Freundin als echtes Traumpaar. Im Gespräch mit dem Magazin People geriet Jason offen ins Schwärmen: "Ich meine, sie ist die Liebe meines Lebens. Ich bin sehr aufgeregt."

Für Jason war der Abend gleich doppelt besonders: Er feierte nicht nur seinen neuen Film, in dem er gemeinsam mit Dave Bautista (56) als Cops in Hawaii Jagd auf Gangster macht, sondern genoss sichtbar die Unterstützung seiner Partnerin. Der 46-Jährige erklärte, er sei froh, dass sich ihre vollen Terminkalender gerade perfekt überschneiden: "Wir sind beide hier. Sie wird einen Film drehen, ich werde einen Film drehen, also ist es perfekt, dass wir zusammen hier sein können." Adria selbst steht derzeit nämlich ebenfalls vor einem großen Projekt: Die Schauspielerin wird an der Seite von Michael B. Jordan (38) im geplanten Remake von "The Thomas Crown Affair" zu sehen sein.

Kennengelernt hatten sich Jason und Adria bereits 2021 bei den Dreharbeiten zu "Sweet Girl". Ihre Beziehung machten sie allerdings erst 2024 öffentlich, nachdem Jason die Scheidung von seiner Ex-Frau Lisa Bonet (58) abgeschlossen hatte. Seitdem tauchen sie immer wieder gemeinsam bei hochkarätigen Events auf. Doch auch abseits der roten Teppiche wirken die beiden sehr verliebt: Bei Date-Nights in Kalifornien wurden sie händchenhaltend und mit skurrilen Hüten gesichtet, auf Instagram kommentiert Jason ihre Fotos liebevoll mit Herz-Emojis. Zwischen großen Blockbuster-Produktionen und internationalen Reisen wirkt das Paar wie ein eingespieltes Team, das seinen Alltag zwischen Filmsets, Premieren und kleinen gemeinsamen Auszeiten organisiert.

Getty Images Adria Arjona und Jason Momoa bei der New-York-Premiere von "The Wrecking Crew" im Regal Times Square am 15. Januar 2026

Getty Images Jason Momoa im Juli 2025

Getty Images Jason Momoa und Adria Arjona im Mai 2025