Zoë Kravitz schwärmt: Harry Styles ist ihr Seelenverwandter

Zoe Kravitz (37) soll bis über beide Ohren in Harry Styles (31) verliebt sein – und nimmt dabei offenbar kein Blatt vor den Mund. Wie das Promi-Portal Page Six berichtet, nennt Zoë den Sänger im privaten Freundeskreis ihren Seelenverwandten und schwärmt offen von der Beziehung. Die Schauspielerin und der Musiker wurden erstmals im August 2025 in London und Rom beim Händchenhalten gesichtet, seitdem tauchen immer wieder neue Turtel-Fotos aus London, Brooklyn und erneut aus Rom auf. In New York wurden die beiden zuletzt in großer Runde bei einem Dinner im edlen Restaurant Cut im Four Seasons Hotel Downtown gesehen. Harry steckt derzeit in Vorbereitungen für die nächsten großen beruflichen Schritte – darunter eine Konzertreihe im legendären Madison Square Garden und ein neues Album.

Freunde der Schauspielerin erzählen Page Six, die Beziehung zu Harry fühle sich für Zoë anders an als alles, was sie bisher erlebt hat. Die "Caught Stealing"-Darstellerin war von 2019 bis 2020 mit dem Schauspieler Karl Glusman (38) verheiratet und löste Ende 2024 ihre Verlobung mit Channing Tatum (45). Ihre Liebe zu Harry dagegen sei intensiv und habe sich, so ein Insider, in kürzester Zeit entwickelt. Ein Insider beschreibt die Dynamik des Paares so: "Es ist so schwer, als Promi zu daten... Harry wäre nicht mit Zoë an die Öffentlichkeit gegangen, wenn es nichts Ernstes wäre", heißt es in dem Bericht. Auch Harry hat eine bewegte Beziehungsgeschichte, unter anderem mit Olivia Wilde (41), Kendall Jenner (30) und Taylor Swift (36).

Die beiden versuchen nun, ihr Privatleben so gut wie möglich aus dem Rampenlicht herauszuhalten und werden meist bei Spaziergängen Hand in Hand oder in Restaurants gesichtet, statt auf roten Teppichen. Harry stehen erstmal arbeitsreiche Monate bevor: Sein viertes Studioalbum mit dem Titel "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" soll am 6. März erscheinen und wird von den Fans bereits sehnsüchtig erwartet. Zoë, die sich regelmäßig freigeistig und kreativ zeigt, hat mit Harry offensichtlich einen Partner gefunden, der ihre Inspiration teilt und sie unterstützt. So scheint es, als würden die beiden nicht nur beruflich, sondern auch privat auf einer Wellenlänge liegen.

Getty Images, Getty Images Harry Styles, Zoё Kravitz

Getty Images Zoë Kravitz, 2025

Getty Images Harry Styles, November 2022