Aleks Petrovic droht mit Klage wegen "Maskuliner Mann"

Aleksandar Petrovic (34) meldet sich erneut aufgebracht bei seinen Followern und kündigt nun sogar rechtliche Schritte an. In einer aktuellen Instagram-Story macht der Reality-TV-Star deutlich, dass er sich von großen Unternehmen und anderen TV-Gesichtern ausgenutzt fühlt. Dabei geht es um den Begriff, mit dem er sich seit Langem selbst inszeniert: den "maskulinen Mann". Aleks betont, dass dieser Ausdruck für ihn mehr als nur ein Spruch sei, sondern sein geschützter Markenname. Er stellt klar, dass er es leid ist, tatenlos zuzusehen, und will sich jetzt juristische Unterstützung holen, um sich zu wehren.

Besonders sauer stößt dem Social-Media-Star auf, dass nach seiner Darstellung nicht nur bekannte Firmen seine Sprüche und seine Persona für Werbung nutzen, sondern mittlerweile offenbar auch andere Realitystars nachziehen. Namen nennt Aleks in seiner aktuellen Story zwar nicht, doch der Ärger kocht sichtbar hoch. Er spricht davon, dass die ständigen Anspielungen und die ungefragte Nutzung seiner "Identität" bei ihm heftige Reaktionen ausgelöst hätten. "Ich bin es mittlerweile gewohnt, dass namhafte Unternehmen wie EDEKA, Eis.de usw. meinen 'Namen', meine 'Identität' und meine 'Sprüche' ungefragt für deren Marketingzwecke rücksichtslos auf meine Kosten ausschlachten. Was krasse Hetze und krasses Cyber-Mobbing bei mir auslöst", erklärt er in seiner Story. Abschließend macht er deutlich: "Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich bin der 'maskuline Mann', meinen Markennamen darf mir niemand stehlen! Rechtliche Schritte werden eingeleitet."

Auch der Streit rund um Chris Manazidis hat in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt. Nachdem Chris auf Instagram sein neues Parfüm als "maskulinen Duft voller Testosteron" beworben und damit deutlich auf Aleks angespielt hatte, platzte dem Reality-TV-Star der Kragen. In mehreren Storys zeigte sich Aleks enttäuscht und ließ seinem Ärger freien Lauf. Er betonte, dass er zwar Memes und Witze über sich akzeptiere, doch gerade bei Chris sei eine Grenze überschritten worden. "Wieso machst du so was? Ich bin schwer enttäuscht, weil ich dich mag", erklärte Aleks offen. Für ihn sei die Aktion Respektlosigkeit pur: "Feiere ich gar nicht. Finde ich wirklich sehr, sehr respektlos und ich habe keine Worte dafür."

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

IMAGO / BOBO Chris Manazidis, Juni 2025