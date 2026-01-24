Brooklyn Peltz-Beckham bereut Statement gegen Eltern nicht

Brooklyn Peltz-Beckham hat mit einem aufsehenerregenden Social-Media-Statement gegen seine Eltern Victoria und David Beckham (50) für Wirbel gesorgt. Der 26-Jährige beschuldigt seine prominenten Eltern, seine Beziehung zu seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (31) von Beginn an sabotiert zu haben. Besonders schwere Vorwürfe erhebt Brooklyn dabei gegen seine Mutter Victoria: Sie habe den ersten Hochzeitstanz mit Nicola regelrecht vereitelt und sich selbst ins Rampenlicht gestellt. "Ich habe mich noch nie in meinem Leben so unwohl und gedemütigt gefühlt", schrieb der älteste Sohn des Glamour-Paares auf Instagram. Trotz der kritischen Reaktionen bleibt Brooklyn standhaft. Wie ein Insider dem Magazin People schilderte, bereue Brooklyn seine Äußerungen nicht.

Der Insider bestätigte, dass Brooklyn zu jedem seiner Worte stehe und sich dabei von Nicola und ihrer Familie den Rücken stärken lässt. "Er steht zu seinen Überzeugungen. Er hält das, was er sagt, für richtig", erklärte die Quelle. Besonders schmerzhaft seien für ihn Erinnerungen an den Vorabend und die Feier seiner Hochzeit im April 2022 in Palm Beach: Mitglieder seiner Familie hätten Nicola demnach als "nicht blutsverwandt" und "nicht Familie" bezeichnet. Außerdem behauptete er, Victoria habe in letzter Minute das für Nicola geplante Hochzeitskleid aus ihrem eigenen Modehaus abgesagt.

In den vergangenen Tagen sorgte das Drama um den Hochzeitstanz nicht nur in den Medien, sondern auch in den sozialen Netzwerken für jede Menge Spott und Ironie. Auf Plattformen wie Instagram, X und TikTok überschlugen sich Nutzer mit Memes und Videos, die den angeblichen Eklat pointiert nachzeichneten. Besonders beliebt waren KI-generierte Bilder, auf denen die Designerin im schillernden Kleid im Mittelpunkt der Tanzfläche steht, während das Brautpaar am Rand kaum noch wahrnehmbar ist. Verstärkt wurde das Spektakel durch Spekulationen um ein angeblich existierendes, aber bislang unveröffentlichtes Video des Hochzeitstanzes. Laut mehreren Medien soll dieses Material nur im Besitz von Brooklyn und Nicola sein, da bei der Feier ein striktes Handyverbot herrschte. Allerdings kursierten auch Berichte, Brooklyn habe seiner Mutter selbst den Tanz angeboten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham beim "Plan a Summer Party"-Event in Los Angeles, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria und David Beckham

Anzeige Anzeige

https://x.com/KhalQ9Q/status/2013738567135060170/photo/3 KI-generiertes Bild von Victoria Beckham, vor ihrem Sohn Brooklyn und Schwiegertochter Nicola

Anzeige