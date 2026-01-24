Prinz William darf auf Anwesen keine E-Scooter mehr fahren

Prinz William (43) muss seinen geliebten E-Scooter stehen lassen: Auf dem Gelände ihres neuen Zuhauses im Windsor Great Park sind motorisierte Kleinfahrzeuge künftig tabu. Der Prinz von Wales lebt mit Prinzessin Kate (44) und den Kindern in Forest Lodge, ihrem als "Forever Home" gehandelten Domizil – doch die Parkregeln sind strikt. Erlaubt sind die Straßen nur für Radfahrer, Anwohner und Angestellte, heißt es in den Bestimmungen. Der E-Scooter fällt damit durch, genauso wie Hoverboards oder One-Wheels. Der Schritt kommt, nachdem William zuvor regelmäßig mit dem Roller auf dem Areal von Windsor Castle unterwegs war – oft auf dem Weg zu Terminen, manchmal sogar vor Kameras.

Zuvor war die Familie wenige Meilen entfernt im Adelaide Cottage zu Hause, wo E-Scooter erlaubt waren. Dort wurde William mehrfach gesichtet, wie er auf seinem rund 16-km/h-Gefährt durch das Gelände surrte; Touristen knipsten Fotos, in Eugene Levys (79) Apple-Show "The Reluctant Traveler" rollte der Royal sogar ins Bild. "Es fährt sich hier ganz gut, macht ziemlich Spaß", sagte William in der Sendung und erklärte: "Wir nutzen das Schloss für Arbeit und Meetings. Ich bin immer zu spät, also dachte ich, so komme ich pünktlich." Laut The Sun betonte ein Insider, der Thronfolger halte sich selbstverständlich an die Regeln im Park. Wer sie missachtet, riskiert laut Berichten Bußgelder, Punkte – und die Beschlagnahmung des Scooters. Bereiche wie der berühmte Long Walk bleiben ohnehin strikt für Bikes und Roller gesperrt.

Abseits der Scooter-Bremse richtet sich die Wales-Familie in Forest Lodge häuslich ein. Der Umzug vom kleineren Adelaide Cottage ins größere Anwesen im selben Areal gibt George (12), Charlotte (10) und Louis (7) mehr Platz – und den Eltern die Möglichkeit, den Alltag möglichst privat zu halten. Freunde berichten, William und Kate bevorzugten seit jeher ein Zuhause ohne fest wohnendes Personal und setzen auf ein Familienleben mit klaren Routinen. Für William war der E-Scooter ein praktischer Helfer im dichten Terminplan, doch im neuen Kapitel dürfte anderes wichtiger sein: kurze Wege zur Schule, Ruhe hinter hohen Bäumen und ein Gefühl von Normalität im Schatten von Windsor Castle.

Getty Images Prinz William, Juli 2025

Getty Images Prinz William, November 2025

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte