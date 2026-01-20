Stars reagieren auf Brooklyn Peltz-Beckhams Family-Statement

Brooklyn Peltz-Beckham (26) sorgte kürzlich mit einem sechsseitigen Instagram-Statement für Furore, in dem er schwere Vorwürfe gegen seine Eltern Victoria (51) und David Beckham (50) erhob. Der Hobby-Koch legte detailliert dar, wie seine berühmten Eltern angeblich versucht hätten, seine Beziehung mit Ehefrau Nicola Peltz (31) zu sabotieren. Unter anderem beklagte er eine angeblich kurzfristige Absage von Nicolas Hochzeitskleid durch Victoria sowie den Versuch, ihn vor der Hochzeit dazu zu drängen, die Rechte an seinem Namen abzutreten. Diese Enthüllungen führten nicht nur zu einer Welle von Kommentaren in sozialen Medien, sondern auch zu schlagfertigen Reaktionen von prominenten Persönlichkeiten wie Vogue Williams (40) und Rhodri Giggs.

Die Moderatorin Vogue Williams reagierte verblüfft und belustigt zugleich. In einem Video auf ihrer Instagram-Seite sagte sie: "Ich glaube, ich werde nie wieder schlafen. Ich kann jetzt nicht schlafen, ich muss aufbleiben und sehen, wie die Beckhams reagieren." Sie fügte hinzu, dass sie "völlig fassungslos" sei und die Geschichten "traurig" seien, da sie die Beckhams sehr schätze. Unterstützung erhielt Brooklyn indes von einer weniger erwarteten Stelle: Rhodri Giggs, Bruder des Fußballers Ryan Giggs, bezog auf Twitter eindeutig Stellung und schrieb: "Kann ich total nachvollziehen. Gut gemacht, Brooklyn. Mach es auf deine Art oder du wirst ausgeschlossen." Dieser Kommentar wurde von mehreren applaudierenden Emojis begleitet und zeigt, dass auch Rhodri offenbar Parallelen zu eigenen Erfahrungen sieht.

Brooklyns Vorwürfe gegen seine Eltern haben die Aufmerksamkeit stark auf die Dynamiken in der berühmten Familie Beckham gelenkt. Der einst als Einheit inszenierte "Brand Beckham" zeigt zunehmend Risse, verstärkt durch die prominent inszenierten Spannungen rund um Brooklyns Hochzeit mit Nicola. Während Gerüchte über Konflikte mit seiner Mutter, die unter anderem mit Nicolas Hochzeitskleid in Verbindung gebracht wurden, die Runde machen, scheint sich der Fokus nun auf größere Themen wie Kontrolle und öffentliche Imagepflege zu verlagern. Brooklyn selbst gibt an, durch den Bruch mit der Familie zum ersten Mal Frieden und Erleichterung gefunden zu haben, während er den Kontakt zu seinen Eltern und Geschwistern bis auf Weiteres abgebrochen hat.

Getty Images Brooklyn, David und Victoria Beckham bei den British Fashion Awards 2018

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern bei der Doku-Premiere im Oktober 2023

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola und Brooklyn Beckham im ungeplanten Partnerlook