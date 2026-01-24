Trey Songz verklagt Polizei nach Festnahme bei NFL-Spiel

Trey Songz (41) zieht vor Gericht: Der R&B-Star hat die Polizei von Kansas City verklagt – wegen eines Vorfalls bei einem Footballspiel der Kansas City Chiefs gegen die Buffalo Bills im Januar 2021 im Arrowhead Stadium in Missouri. Er war eigenen Angaben zufolge mit Freunden auf der Tribüne, als Zuschauer in seiner Nähe ihn erst verbal attackierten, dann bedrohten. Als Sicherheitskräfte und Polizisten eintrafen, sollten sie eigentlich schlichten. Stattdessen sei er, so die Klage, von den Einsatzkräften zu Boden gebracht, in Handschellen gelegt und abgeführt worden. Trey will nun klären lassen, was damals schiefgelaufen ist, und fordert Schadenersatz.

In der Klageschrift, die TMZ vorliegt, wirft Trey der Polizei vor, ihn nicht vor "auffälligen, aggressiven und alkoholisierten Besuchern" geschützt zu haben. Vielmehr sei er "körperlich angegriffen, zu Unrecht festgenommen, in Handschellen gelegt und in Gewahrsam genommen" worden. Ihm wurden anschließend Hausfriedensbruch, Widerstand gegen die Festnahme und Angriff auf einen Polizeibeamten vorgeworfen. Diese Anklagepunkte wurden später vollständig fallengelassen. Trey gibt an, physische Verletzungen, seelischen Stress, finanzielle Einbußen und einen Schaden an seiner beruflichen Reputation erlitten zu haben. Außerdem spricht er von übermäßiger Gewaltanwendung. Wie hoch der geforderte Betrag ausfällt, bleibt offen. Auf Anfrage von TMZ äußerte sich die Polizei von Kansas City bislang nicht zu den Vorwürfen.

Trey, mit bürgerlichem Namen Tremaine Neverson, wurde mit Hits wie "Say Aah" und "Bottoms Up" zum Star und steht seit Jahren im Rampenlicht. Sportevents gehören für den Sänger zu beliebten Auszeiten abseits der Bühne. Gerade bei großen Spielen schätzt er normalerweise die Anonymität auf der Tribüne. Der Vorfall von 2021 beschäftigt den Künstler, der im Dezember 2024 erneut wegen Körperverletzung festgenommen wurde, daher bis heute.

Getty Images Trey Songz im Juni 2022

Getty Images Trey Songz, Sänger

Getty Images Trey Songz, Rapper