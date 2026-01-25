Altes Interview: Nicola enthüllt David Beckhams Spitznamen

Ein altes Interview von Nicola Peltz-Beckham (31) sorgt aktuell für Gesprächsstoff – und für ein neues Detail aus dem Hause Beckham. Sechs Monate nach ihrer Hochzeit mit Brooklyn Peltz-Beckham (26) sprach die Schauspielerin im Oktober 2022 mit The Times über die damals kursierenden Gerüchte um eine angebliche Eiszeit mit Schwiegermutter Victoria Beckham (51). Sie betonte, es gebe keine perfekte Familie, und sie sehe überall nur das Wort "Fehde". Ganz nebenbei verriet Nicola auch, wie sie über Brooklyns Vater David Beckham (50) spricht – ohne seinen Namen zu nennen, nannte sie "Brooklyns Dad" schlicht eine "Legende". Außerdem schwärmte sie von Schwesterchen Harper Seven Beckham (14), die sie "die Süßeste" nannte.

In dem Gespräch ging Nicola detailliert auf das Hochzeitskleid-Hin-und-Her ein. Sie habe sich sehr gewünscht, ein Kleid von Victoria Beckham zu tragen, erklärte sie, und sei in einer laufenden Textgruppe mit ihrer Mutter, Victoria und Stylistin Leslie Fremar gewesen. Dann sei einige Tage Funkstille gewesen, bis ihre Mutter den Anruf erhalten habe: Das Atelier von Victoria könne das Kleid nicht rechtzeitig anfertigen. Nicola beschrieb, wie daraufhin neu geplant wurde, während parallel mit Valentino (†93) über das spätere maßgeschneiderte Kleid gesprochen wurde. Für sie sei es verletzend, zu lesen, sie habe das Design nie tragen wollen – das entspreche nicht der Wahrheit. Hinter den Kulissen sollen zudem beim ersten großen Familientreffen in Palm Beach Spannungen entstanden sein, nachdem die Beckhams ihr Sicherheitsteam vorschickten, was bei der Familie Peltz offenbar auf wenig Gegenliebe stieß.

Privat gab sich Nicola im Interview versöhnlich und warmherzig. Sie erzählte, wie sehr sie Harper ins Herz geschlossen habe und dass sie sich immer eine kleine Schwester gewünscht habe. Für David Beckham fand sie die kurze, aber vielsagende Bezeichnung "Legende" – ein Wort, das Nähe andeutet und zugleich Interpretationsspielraum lässt. Wie genau es gemeint war, bleibt offen. Rund um die Hochzeit sind offenbar Erwartungen, Routinen und unterschiedliche Familienkulturen aufeinandergeprallt, was die Dynamik zwischen den Clans nachhaltig prägte. Gleichzeitig zeigen die Einblicke, wie eng der Alltag der jungen Eheleute mit ihren Familien verwoben ist – von gemeinsamen Social-Media-Momenten bis hin zu langen Planungsprozessen, die am Ende nicht nur ein Kleid, sondern auch Beziehungen auf die Probe stellten.

Getty Images Nicola Peltz-Beckham bei der Premiere von "Lola" im Regency Bruin Theatre in Los Angeles

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week

