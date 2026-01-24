Unstimmigkeiten beim Hochzeitstanz: Lügt Brooklyn Beckham?

Die Familie Beckham steht unter enormer öffentlicher Beobachtung, seit Brooklyn Peltz-Beckham (26) in einem emotionalen Instagram-Statement schwere Anschuldigungen gegen seine Eltern, Victoria (51) und David Beckham (50), erhoben hat. Er wirft ihnen vor, ihn von klein auf kontrolliert und die "Marke Beckham" über das familiäre Glück gestellt zu haben. Besonders die Hochzeit mit Nicola (31) im April 2022 sei ein Wendepunkt gewesen: Victoria habe das Hochzeitskleid ihrer Schwiegertochter sabotiert, und ein vermeintlich anstößiger Tanz mit seiner Mutter vor den Gästen habe Brooklyn in seiner Würde verletzt. "Ich habe nicht vor, mich mit meiner Familie zu versöhnen", stellte der junge Mann klar.

Einige dieser Vorwürfe werden jedoch von Augenzeugen und Medienberichten in Zweifel gezogen. So widerspricht ein Artikel der Vogue, der kurz nach der Hochzeit erschien, der Darstellung des angeblich peinlichen Hochzeitstanzes. Laut diesem Bericht hatte Brooklyn seine Mutter selbst auf die Bühne gebeten, um mit ihr zu tanzen, begleitet von Vater David und Schwester Harper. Auch der Zeitpunkt des Auftritts von Sänger Marc Anthony (57), der Victoria gelobt haben soll, unterscheidet sich in der Vogue-Story von Brooklyns Schilderung. Zudem gibt es Widersprüche zur Geschichte um Nicolas Hochzeitskleid – laut dem Magazin wählte Nicola ihr Kleid von Valentino Monate im Voraus, eine Absage Victorias könnte so gar nicht in letzter Sekunde erfolgt sein.

Der Familienstreit hatte auch das Interesse von Oprah Winfrey (71) geweckt. Wie Medien berichteten, hatte die Talk-Legende Victoria und David persönlich kontaktiert, um sie für ein exklusives TV-Interview zu gewinnen. Damit sollten sie die Gelegenheit bekommen, ihre Sicht auf die eskalierenden Vorwürfe gegen sie zu schildern. "Sie wollen, dass die Öffentlichkeit versteht, wie viel Arbeit in ihrem Familienleben steckt und was es bedeutet, Kinder im Rampenlicht großzuziehen", erklärte ein Insider gegenüber dem OK! Magazin. Noch war jedoch unklar, ob sich die beiden tatsächlich zu einem öffentlichen Auftritt entschließen würden.

Brooklyn Peltz Beckham beim "Plan a Summer Party"-Event in Los Angeles, 2025

Victoria Beckham und Nicola Peltz Beckham bei der Premiere von "Lola" im Regency Bruin Theatre in Los Angeles

Victoria und David Beckham, November 2025

