Chethrin Schulze wettert gegen Eva Benetatous Camp-Einzug

Erster Tag für Evanthia Benetatou (33) im Dschungel – und schon nach wenigen Stunden lodert außerhalb des Camps die Debatte: Während die Reality-Teilnehmer am Freitag in Australien ihre Pritschen bezogen und die erste Live-Show über die Bildschirme flimmerte, meldete sich Chethrin Schulze (33) auf Instagram zu Wort. Die Influencerin teilte in ihrer Story scharfe Worte über Eva, wie sie die ehemalige Bachelor-Kandidatin nennt. Chethrin spricht von einem Auftreten, das von "emotionaler Unreife" und "fehlender Selbstreflexion" geprägt sei, und kritisiert Evas "permanente 'ich bin im Recht'"-Attitüde. Zwar liege die Hauptverantwortung in einer früheren Sache bei Serkan Yavuz (32), so Chethrin, doch Verantwortung sei "nicht exklusiv". Damit setzt sie gleich zum Auftakt ein deutliches Zeichen – und die Netzgemeinde schaut hin.

In weiteren Zeilen legt Chethrin nach und erklärt, Eva wäre ohne den viel diskutierten Skandal "medial längst verschwunden". Ihre heutige Sichtbarkeit sei nicht Resultat von "Substanz" oder "Ausstrahlung", sondern fuße auf einem moralischen Tabubruch: ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann, während dessen hochschwangere Frau mit Kleinkind allein zu Hause gewesen sei. Die Wortwahl ist drastisch, das Urteil hart – und erreicht in kurzen Clips viele Zuschauer, die die Dschungelshows parallel begleiten. Beim Blick ins Camp wird jeder Schritt von Eva ohnehin aufmerksam registriert. Gerade der Startabend setzt erfahrungsgemäß den Ton für die kommenden Tage. Die Reaktionen im Netz zeigen, wie stark sich Diskussionen vor den TV-Bildschirmen und in den sozialen Medien gegenseitig befeuern. Chethrins Story liefert dafür den Funken.

Die Konstellation rund um Eva hat schon länger Zündstoff: Die Vorgeschichte mit Serkan und dessen damaliger Partnerin Samira (32) schwebt seit Monaten über jeder Begegnung in der Reality-Welt. Samira selbst hatte im Vorfeld öffentlich gemacht, dass sie mit einem Aufeinandertreffen rechnet und dieses nicht überraschend komme. Für Eva heißt das, dass im Camp nicht nur Prüfungen, Reis und Bohnen warten, sondern auch kritische Blicke, die jedes Wort abgleichen. Privat zeigt sich die Reality-Bekanntheit in sozialen Medien gerne als fürsorgliche Mutter und teilt Momente mit ihrem Kind, während Chethrin ihre eigene Community seit Jahren mit Model- und Lifestyle-Inhalten versorgt.

Anzeige Anzeige

Collage: IMAGO / nicepix.world, Imago Collage: Chethrin Schulze und Eva Benetatou

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamperin 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025