Fiktiv: Hier liegt der gleichnamige Seriendrehort "Frühling"

Simone Thomalla (60) ist wieder als Dorfhelferin Katja Baumann im Einsatz – doch das Örtchen "Frühling", in dem sie in der ZDF-Serie unterwegs ist, existiert in Wirklichkeit gar nicht. Die warmherzige TV-Heldin kümmert sich seit 2011 jeden Sonntagabend um die Sorgen und Nöte der Bewohner ihres scheinbar perfekten Alpendorfs, umgeben von majestätischen Bergen, tiefblauen Seen und urigen Holzhäusern. Hinter dem fiktiven "Frühling" steckt das echte Bayrischzell – ein 1700-Seelen-Ort, der sich längst zu einem Pilgerziel für Fans der Reihe entwickelt hat, wie Joyn berichtet.

Wer durch Bayrischzell spaziert, erkennt viele Schauplätze aus dem Fernsehen sofort wieder: Am Kirchplatz steht die Skischule Bayrischzell im Haus Weiger, die in der Serie immer wieder zur Kulisse für ganz unterschiedliche Orte wird, während Kirche und Rathaus sich mal als Gericht, mal als Polizeistation oder Marktplatz verwandeln. Das Haus Antretter spielt im TV das Pfarrhaus, die Praxis von Dr. Tom Kleinke ist in Wahrheit die Praxis Müller in der Kranzerstraße, und hinter dem fiktiven Hotel Leutmeier steckt das Hotel Alpenrose in der Schlierseer Straße. Auch das beliebte Café Hagen ist eine TV-Erfindung, wird aber real im Café Stumpp gedreht, nachdem zunächst das Café Huber als Kulisse diente.

Für die Krankenhaus-Szenen verlassen Cast und Team Bayern komplett: In Thiersee in Tirol dient die Kurklinik Armona Medical Alpinresort als Filmkrankenhaus, zusätzlich werden Innen- und Außenaufnahmen im RoMed-Klinikum im Luftkurort Prien am Chiemsee gedreht. Für die besonders malerischen Momente sorgen schließlich der Thiersee, der Schliersee und der Tegernsee, die mit ihren Uferpromenaden und Bergen im Hintergrund die Geschichten visuell einrahmen. Für viele Fans, die sonntagabends einschalten oder die neuen Folgen online verfolgen, gehört nicht nur die Figur Katja Baumann dazu, sondern auch dieses wiedererkennbare, fast schon heimelige Alpenpanorama.

Anzeige Anzeige

ZDF Mark Weber (Marco Girnth) zeigt Katja Baumann (Simone Thomalla) sein neues Reich

Anzeige Anzeige

ZDF Katja Baumann (Simone Thomalla) und Mark Weber (Marco Girnth) in "Frühling"

Anzeige Anzeige

ZDF Roberta Rossi (Andrea Kaiser) und Katja Baumann (Simone Thomalla) lernen sich zufällig in einer Bar kennen