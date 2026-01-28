Simone Thomalla wollte nur ein paar Folgen "Frühling" drehen

Simone Thomalla (60) hat einen besonderen Anlass zu feiern: Seit nunmehr 15 Jahren spielt sie die Hauptrolle in der ZDF-Herzkino-Serie "Frühling". In der "NDR Talk Show" gab die Schauspielerin vor Kurzem spannende Einblicke in ihre Zeit bei der Produktion, die ursprünglich als kleiner Abstecher gedacht war: "Das war eigentlich nur ein kleiner Ausflug. Damals habe ich ja noch Tatort gemacht. Ich dachte, mal was anderes. Wir haben dann die Sucht, mal eine andere Rolle zu verkörpern." Ihr Ausflug sei jedoch so erfolgreich gewesen, dass es nicht bei nur einem geblieben ist. Die Folgenanzahl pro Jahr wuchs. "Und dann wurde der Sender gierig", scherzte Simone. Jetzt geht die Serie mit sechs neuen Folgen in das Jahr: "Und zack, sind 15 Jahre vorbei."

In der Talkshow erzählte Simone außerdem, wie sehr die Rolle der Katja Baumann sie persönlich geprägt hat. "Ich glaube, wenn man so lange eine Rolle spielt, dass das auch was mit einem macht", erklärte sie. Besonders bemerkbar mache sich dies in ihrer Freundlichkeit, die durch Katjas durchweg positive Art beeinflusst wurde. "Man verinnerlicht das", sagte sie und fügte hinzu: "Ich weiß nicht, wer zuerst da war, Katja Baumann oder Simone. Das wird dann irgendwann so eins." Auch die Dreharbeiten, die in der malerischen Umgebung des bayerischen Bayrischzell stattfinden, hätten ihre Einstellung verändert. Als gebürtiges Stadtkind gestand sie, anfangs Schwierigkeiten gehabt zu haben, plötzlich aufs Land zu ziehen. Heute jedoch empfinde sie die Zeit in den Bergen als großen Luxus.

Mit der ersten neuen Folge der Staffel wird das Publikum sogleich in ein emotionales Drama verwickelt: Der dreijährige Sohn des Tierarztes Marc Weber wird vermisst, während Katja den verzweifelten Eltern zur Seite steht. Hoffnung und Sorge halten sich dabei die Waage. Die Fans dürfen sich außerdem auf einen Zuwachs im Ensemble freuen, denn ein bekanntes Gesicht aus der Serie Sturm der Liebe schließt sich dem Cast an. Simone selbst ist privat dafür bekannt, ihrem Heimatort Berlin treu zu bleiben, aber die Arbeit in der Natur hat ihr offensichtlich eine neue Perspektive auf das Leben eröffnet.

ZDF Roberta Rossi (Andrea Kaiser) und Katja Baumann (Simone Thomalla) lernen sich zufällig in einer Bar kennen

ZDF Katja Baumann (Simone Thomalla) und Mark Weber (Marco Girnth) in "Frühling"

ActionPress / AEDT Simone Thomalla im Juli 2025

