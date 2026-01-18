So lernte Simone Thomalla ihren Partner René Merten kennen

Simone Thomalla (60) hat in der "NDR Talk Show" über ihr neues Liebesglück gesprochen. Seit Ende 2024 ist die Schauspielerin mit René Merten liiert und verriet, wie sie ihren Partner kennengelernt hat: Beim Grillabend einer Freundin nahm das Schicksal seinen Lauf. Dating-Apps und Verkupplungsversuche hatten zuvor keinen Erfolg gebracht. Doch als sie erfuhr, dass René ebenfalls eingeladen war, fasste sie beherzt einen Plan: "Dann rief ich meine Freundin Nancy an und sagte: 'Nancy! Zieh dir 'nen Fummel an, wir haben einen Plan.'" Der Abend führte schließlich zum Beginn einer glücklichen Beziehung.

René ist keine öffentliche Person und hat keinerlei Bezug zur Glitzerwelt von Film und Fernsehen. Genau das schätzt Simone an ihrem Partner, der sehr gefestigt und bodenständig scheint. Gegenüber Bunte verriet sie kürzlich, dass ihm ihr Leben im Rampenlicht nichts ausmacht: "Ihm ist das völlig egal. Er hat mit Film und Fernsehen nichts zu tun und legt da keinen Wert drauf. Er ist ein erwachsener Mann." Für die 60-Jährige, die als Schauspielerin oft unterwegs und in Projekte eingebunden ist, war es zuvor nicht einfach, jemanden kennenzulernen, der mit ihrem Lebensstil umgehen kann.

Während Simone seit vielen Jahren als TV-Gesicht bekannt ist und Tochter Sophia (36) längst selbst zum Medienprofi geworden ist, hält sich René also lieber im Hintergrund. Trotzdem begleitete er sie erst vor wenigen Monaten zu einem Event: Bei der Premiere der Cirque-du-Soleil-Show "Alizé" in Berlin zeigten sich die beiden verliebt wie am ersten Tag. In eleganten schwarzen Outfits posierten sie glücklich für die Fotografen. Die Schauspielerin schien die Nähe zu ihrem Partner sichtlich zu genießen und schwärmte im Gespräch mit Bild: "Bei uns ist alles gut, alles bestens!"

IMAGO / Eventpress Simone Thomalla und René Merten, Dezember 2025

IMAGO / Stephan Wallocha Simone Thomalla, Januar 2026

Getty Images Simone Thomalla und ihr Partner René in Berlin, November 2025