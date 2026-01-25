Geplante Lovestory? Auf diese Dschungelcamper tippen Fans

Im australischen Dschungelcamp brodelt bereits nach wenigen Tagen die Gerüchteküche: Reality-TV-Bekanntheit Leyla Heiter (29) hat mit einer pikanten Behauptung im Netz für Aufsehen gesorgt. Ihrer Aussage nach sollen zwei aktuelle Camper eine Lovestory im Busch planen – und schon überschlagen sich die Spekulationen online. Unter einem Beitrag von Promiflash sammeln sich innerhalb weniger Minuten Kommentare, die heiß diskutieren, wer da wohl Herzklopfen bekommen könnte.

Ihre Favoriten für eine mögliche Romanze im australischen Busch: Umut Tekin (28) und Evanthia Benetatou (33). "Eva und Umut, das liegt doch auf der Hand" oder "Bestimmt Eva mit Umut, sie findet ihn ja ganz toll", lautet ein Teil der Kommentare. Doch auch um eine andere mögliche Paarung wird heiß diskutiert: Könnte zwischen Umut und Ariel etwas passieren? Einige Fans scheinen daran zu glauben, während andere überzeugt sind: "Ariel mag ihn nicht."

Noch vor einer Woche hatte Umut gegenüber RTL beschworen, dass er im Dschungel keine Liebe finden wolle. "Da gibt es schon jemanden. Es ist noch nicht fest, aber ich weiß auch nicht, was sich daraus entwickelt", erklärte der 28-Jährige damals vielsagend. Namen und Details blieben zwar sein Geheimnis, doch Umut betonte deutlich: Sein Fokus liege auf den Prüfungen, nicht auf Flirts am Lagerfeuer.

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

IMAGO / BOBO Leyla Heiter, Realitystar

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026