Jorge González schwingt im Speedo die Hüften am Traumstrand

Sonne, Sand und Salsa-Vibes: Jorge González (58) hat seinen Thailand-Urlaub genutzt, um am Traumstrand die Hüften kreisen zu lassen – und das in ultraknappen Badehosen. Der Let's Dance-Juror zeigte sich am Meer bestens gelaunt, posierte im knappen Speedo und legte mit fließenden Bewegungen eine Mini-Performance hin. Zu sehen war das Ganze auf Instagram, wo Jorge seine Community mit einem Clip und gut gelaunten Posen versorgte. Der Künstler reist derzeit ohne TV-Trubel, aber mit maximaler Lebensfreude. Die Aufnahmen entstanden an Thailands Küste, veröffentlicht wurden sie auf seinem Kanal – und die Fans feiern es.

In den Clips und Bildern, die Jorge teilt, zeigt er immer wieder seine berühmten Hüftschwünge, dreht sich spielerisch im Wasser und präsentiert seine farbenfrohen Mini-Badehöschen. Dazu richtet er eine klare Botschaft an seine Fans: "Das ist das einzig Wichtige: 'Goza la vida' – genieße das Leben, erinnere dich an die schönen Momente, verbreite Liebe und lächle", schreibt er zu einem der Posts. Die Strand-Show kommt an: In den Kommentaren sammeln sich Komplimente für seine Figur, sein Selbstbewusstsein und seine Lebensfreude. Lange bleibt die Auszeit jedoch nicht mehr: In rund einem Monat startet "Let's Dance" wieder bei RTL, dann wird Jorge seine Energie vom Strand zurück ins TV-Studio bringen.

Schon vor drei Monaten machte der Choreograf Schlagzeilen, als er bei der Premiere des Musicals "Kinky Boots" in München über die Kraft der Selbstliebe sprach. Dabei betonte Jorge laut RTL: "Alle Leute denken immer, es gehe nur um High Heels, Klamotten, Glamour. Klar, das ist Thema, aber diese Botschaft, die dadrin steckt: über Diversität, Akzeptanz, Toleranz, Respekt, kämpfen, neue Wege. Ich finde das motivierend und inspirierend." Gerade das Stück, in dem es um Selbstfindung und Akzeptanz geht, habe ihn sehr berührt. Der Künstler erzählte damals offen, wie schwer sein Weg zur Selbstakzeptanz war. In seiner Kindheit in Kuba sei es für ihn unmöglich gewesen, zu sich selbst zu stehen.

Instagram / jorgechicaswalk Jorge González am Strand, Januar 2026

Getty Images Jorge González, Choreograf

Getty Images Jorge González, September 2025