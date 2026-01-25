"Mäusele": Schießt Gil Ofarim sich hier ins Dschungel-Aus?

Gil Ofarim (43) sorgt auch an Tag zwei im Dschungelcamp für hitzige Diskussionen. Der Sänger, der sich mit elf weiteren Promis dem alljährlichen Abenteuer in Australien stellt, gerät im Lager direkt in die Schusslinie von Mitcamperin Ariel. Der Grund: Der 43-Jährige entgegnet der Reality-Teilnehmerin mit "Mäusele, wie alt bist du?", als sie ihn erneut mit seinem Antisemitismus-Skandal konfrontiert. "Wieso kommst du mir jetzt so?", zeigt sich Ariel empört und zeigt direkt Grenzen auf: "Ich mag das nicht, wenn man mich so nennt." Die ohnehin angespannte Stimmung im Camp wird noch frostiger. "Mäusele? Der will mir sagen: 'Du kleines Kind, was willst du mir sagen?' Aber ich habe mehr zu sagen als er anscheinend", ärgert sich die TV-Bekanntheit im Dschungeltelefon.

Diese Konfrontation ist nicht das erste Mal, dass Gil im Fokus der Kritik steht. Bereits am ersten Tag der Staffel wurde er von seinen Mitbewohnern für seine Vergangenheit zur Rede gestellt. Umut Tekin (28) begrüßte ihn mit den Worten: "Ich geb' dir aus Respekt die Hand, auch wenn ich scheiße finde, was du gemacht hast", wie RTL zeigte. Patrick legte nach, er habe "leider gar nichts Gutes gehört". Gil selbst wirkte sichtlich genervt, betonte jedoch: "Ich habe die Zeit gebraucht, die Kritik macht was mit einem und ich kann sie nachvollziehen." Gleichzeitig erklärte er, er dürfe "nicht alles erzählen" und könne sich nur "für die Art und Weise" entschuldigen. Nach der Auseinandersetzung mit Ariel kocht nun online die Debatte: Einige Zuschauer nennen "Mäusele" herablassend, andere sprechen von einer unglücklichen Wortwahl.

Dass Gil nicht über den Antisemitismus-Skandal sprechen darf, bestätigte kürzlich auch sein Manager. Im Gespräch mit Bild sagte er: "Er hat am Freitagabend in der Sendung schon viel zu viel dazu gesagt. Sobald er darüber redet, könnte es sein, dass der ganze juristische Fall wieder neu aufgerollt werden könnte." Der Hintergrund ist eine Verschwiegenheitserklärung, die der Sänger im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Hotel-Rezeptionisten unterschrieben hat. "Das betrifft alles Juristische dazu", stellte der Manager klar. Während einige Fans Verständnis für Gils Zurückhaltung zeigen, fordern andere mehr Offenheit. Auch für die Mitbewohner im Camp ist es offenbar schwer nachzuvollziehen, dass der Musiker zu dem Skandal schweigt.

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp, 2026

RTL Dschungelcamp-Teilnehmerin Ariel, 2026

RTL Umut Tekin und Gil Ofarim beim Kennenlernen vor dem Dschungelcamp 2026