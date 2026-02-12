In diese Show würde Annelie niemals mit Patrick Romer gehen

Frisch zurück aus dem Dschungel und schon wird über die nächsten TV-Abenteuer gesprochen: Schauspielerin Annelie Henze und Reality-Star Patrick Romer (30) wurden kurz vor ihrem Rückflug gefragt, ob sie sich eine gemeinsame Teilnahme an einer Show vorstellen könnten. Das Paar, das sich im Dschungelcamp-Alltag bereits als starkes Team präsentierte, ließ die Tür für zukünftige Projekte grundsätzlich offen – allerdings mit klaren Einschränkungen. Denn Annelie machte im Gespräch mit RTL unmissverständlich deutlich, dass sie mit Patrick niemals in eine bestimmte Dating-Show gehen würde.

Annelie, die vielen aus der Serie "Krass Abschlussklasse" als Ronja Biele bekannt ist, kennt zwar den Drehalltag, aber nicht die Welt der Kuppel- und Beziehungsshows. Patrick dagegen ist ein alter Hase im Reality-Kosmos: Er stand bereits für Bauer sucht Frau, Das Sommerhaus der Stars und Das große Promi-Büßen vor der Kamera. Gerade deshalb lag die Frage nach einem gemeinsamen Format nahe. "Es kommt halt immer drauf an", erklärte Annelie gegenüber RTL und schränkte ein: "Also alles machen wir jetzt natürlich nicht." Besonders Temptation Island, wo Paare getrennt voneinander wohnen und von Verführerinnen und Verführern getestet werden, kommt für sie nicht infrage. Ihre Begründung: "Nee, ich muss sagen, das zwischen uns ist [...] ja einfach was Echtes und ich finde, da muss man sich’s mit so Formaten nicht kaputt machen oder nicht riskieren, kaputt zu machen." Patrick hingegen wirkt locker und betont, selbst dieses Format wäre für ihre Beziehung "kein Problem".

Dass dieses Vertrauen nicht unbegründet ist, zeigte sich für Annelie bereits im Dschungelcamp. Dort wurde wild darüber spekuliert, ob Mitcamperin Eva Benetatou (33) versuche, Patrick näherzukommen. Der TV-Bauer blieb jedoch bei seiner Linie, betonte im Dschungeltelefon immer wieder, dass seine Freundin sich keine Sorgen machen müsse, und bat Eva in einer Szene sogar um "eine freundschaftliche Distanz". Abseits der TV-Debatten wirkt die Dynamik der beiden bodenständig. Während Patrick als Reality-Gesicht an öffentliche Aufmerksamkeit gewöhnt ist, betont Annelie gerne das Private und verweist auf Vertrauen und Rückhalt im Alltag. Freunde beschreiben die Schauspielerin als jemand, der Grenzen klar formuliert und Nähe nicht vor Publikum beweisen muss. Patrick wiederum pflegt den direkten Draht, sucht im Zweifel das Gespräch und stellt Loyalität demonstrativ heraus. Zusammen wirken sie wie ein Team, das Unterhaltung mag, aber die Regeln dafür selbst setzt – mit einem deutlichen "Nein" zu Versuchungen, die ihre Beziehung unnötig in die Schwebe bringen könnten.

Imago Patrick Romer und Annelie Henze am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug der Dschungelcamp-Kandidaten nach Australien

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp 2026

Imago Patrick Romer küsst Annelie Henze vor dem Abflug ins RTL-Dschungelcamp 2026