Nach Dschungelcamp: Patrick macht Annelie Liebeserklärung

Während seiner Zeit im Dschungelcamp vermisste Patrick Romer (30) vor allem seine Freundin Annelie Henze schmerzlich. Seine Liebste unterstützte ihn aus der Ferne im Hotel Imperial. Für diese Unterstützung ist der Bauer sucht Frau-Star besonders dankbar – bei Instagram macht Patrick seiner Annelie nun eine süße Liebeserklärung. "16 Tage war ich im Dschungel. Weit weg von allem, was vertraut ist. Und doch war ich nie allein. Denn draußen warst du. Hast mir den Rücken freigehalten, mir vertraut, gekämpft und immer wieder zu mir gestanden. Während andere in schwierigen Momenten den Gegenwind nutzten, um sich selbst Rückenwind zu verschaffen, bist du geblieben. Du hast mich verteidigt, getragen und nie aufgehört, an uns zu glauben", schreibt er sichtlich ergriffen. Er sei unglaublich stolz auf seine Annelie und sie sei für ihn der wahre Star.

Am Camplagerfeuer schwärmte Patrick immer wieder von seiner Annelie. Unter anderem betonte er, sie sei seine große Liebe. Dennoch lief nicht alles rosig. Die Freundschaft des Bauern mit Reality-Sternchen Eva Benetatou (33) wurde von ihren Mitstreitern als Flirt ausgelegt, auch wenn beide betonten, dass dem nicht so sei. Annelie beobachtete das Ganze aus dem Hotel ganz genau. Und auch wenn sie ihrem Patrick vertraute, zeigte sie sich in der "Die Stunde danach" zunehmend genervt von Eva. "Sie macht da jetzt einfach wieder ihre Masche draus, weil sie natürlich Angst hat, rauszufliegen", erklärte sie. Patrick hingegen zeige ein Flirt-Verhalten, er sei einfach so: "Patrick ist einfach zu jedem nett und immer hilfsbereit. Der hat für jeden ein offenes Ohr."

Patricks Beziehung zu Annelie hat die kurze Unterstellung am Ende aber nicht geschadet. Vielmehr scheinen die beiden gestärkt aus dem Dschungel rauszugehen. Sie können sich jetzt ihrer gemeinsamen Zukunft widmen. Für diese gab es schon vor dem Einzug in den australischen Busch Pläne, denn es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Hochzeitsglocken läuten. Vor dem Einzug in den Dschungel plauderten Annelie und Patrick mit RTL über einen möglichen Antrag. Es scheint zwar keiner in Planung zu sein, aber die Schauspielerin hat eine konkrete Vorstellung, wie sie gefragt werden möchte: "Vielleicht, wenn wir beim Ausreiten sind: Dann reiten wir irgendwohin, dann ist irgendetwas Cooles vorbereitet und dann kommt die Frage der Fragen."

Anzeige Anzeige

Instagram / annelie_henze Annelie Henze und Patrick Romer im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Imago Patrick Romer und Annelie Henze am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug der Dschungelcamp-Kandidaten nach Australien

Anzeige Anzeige

Imago Patrick Romer küsst Annelie Henze vor dem Abflug ins RTL-Dschungelcamp 2026