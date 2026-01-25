Nach Blitzverlobung: Katie Price hat ihren Lee geheiratet

Katie Price (47) hat es erneut getan! Nach einer stürmischen Romanze hat die Reality-TV-Ikone ihren neuen Lebensgefährten, den Unternehmer Lee Andrews, in Dubai geheiratet. In einer luxuriösen Zeremonie überraschte die gebürtige Britin ihre Fans und Familie gleichermaßen mit der Nachricht. Katie trug ein auffälliges weißes Kleid mit Cut-outs und zeigte stolz ihren mit Diamanten besetzten Cartier-Ehering – das zeigen Schnappschüsse, die The Sun vorliegen. "Katie und Lee hatten niemanden dabei, als sie heirateten, es waren nur die beiden. Katie konnte gar nicht aufhören zu lächeln, sie schien so von Lee eingenommen zu sein", berichtete ein Insider gegenüber dem Newsportal. Erst vor wenigen Tagen hatte sie ihre Verlobung mit dem Unternehmer bekannt gegeben, während ihre Trennung von ihrem vorherigen Partner JJ Slater noch frisch ist.

Dass die 47-Jährige erneut so schnell in den Hafen der Ehe eingelaufen ist, sorgt für Gesprächsstoff. Lee, der CEO der Åura Group und seit über zwei Jahrzehnten in Dubai lebt, ist bereits zum dritten Mal verheiratet. Die Familie der fünfmaligen Mutter soll laut Berichten aus den sozialen Medien von der plötzlichen Verlobung überrumpelt worden sein und äußerte sich besorgt über die Geschwindigkeit der Beziehung. "Die Familie fand es aus dem Nichts und ist besorgt, dass alles zu schnell geht", zitierte das Newsportal einen Insider. Mit ihrem neuen Mann verbringt Katie nun eine romantische Zeit in Dubai, wie gemeinsame Fotos von passenden Tattoos und strahlenden Momenten beweisen.

Bereits vor wenigen Tagen hatte die fünffache Mutter ihre Fans auf Social Media überrascht und einen funkelnden Diamantring präsentiert. Mit Bildern vor einem Meer aus roten Rosen spielte die TV-Bekanntheit auf eine Verlobung an, ohne den Namen ihres Begleiters preiszugeben. Während auf Instagram nur ein Arm neben ihr zu sehen war, wuchs das Rätselraten um den neuen Mann an ihrer Seite. Auf den Fotos blitzte der XXL-Ring auffällig, die romantische Stimmung war kaum zu übersehen. Hinter den Kulissen lief es in der Vergangenheit jedoch nicht immer rosig. Bereits während der Beziehung zu JJ kriselte es offenbar schon länger. Ein Insider erzählte der Daily Mail: "Katie hat seit einiger Zeit gehadert."

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews teilt ein Pärchen-Bild mit seiner Verlobten Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price mit einem unbekannten Mann, Januar 2026

IMAGO / Cover-Images Katie Price und JJ Slater, März 2024

