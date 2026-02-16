Bianca Censori als Zeugin im Rechtsstreit von Kanye geladen?

Bianca Censori (31) soll in Los Angeles als Zeugin in den Rechtsstreit um Kanye Wests (48) umstrittenes Malibu-Anwesen geladen werden – das geht aus neuen Gerichtsdokumenten hervor, die TMZ vorliegen. Der Ex-Projektmanager Tony Saxon, der den Rapper seit 2023 verklagt, will die Designerin bei der anstehenden Verhandlung am 21. Februar sprechen lassen. Es ist noch unklar, was genau Bianca beitragen könnte. Fest steht: Der Fall dreht sich um radikale Umbauten an Kanyes Strandvilla, die laut Klage in einem Chaos endeten. Saxon fordert ausstehende Löhne und macht Arbeitsrechtsverstöße geltend.

Der Kläger sagt, er sei im September 2021 engagiert worden – als Projektmanager, Hausbetreuer und "24/7"-Security. In den Dokumenten schildert er bis zu 16-Stunden-Schichten und Nächte auf dem Boden, nur mit einem Mantel als Decke, um den Zeitplan zu halten. Im November 2021 sei es eskaliert: Kanye habe angeblich verlangt, sämtliche Fenster und die Elektrik zu entfernen und große Generatoren ins Innere zu bringen, was Saxon als "extreme Gefahr" bezeichnete. Er behauptet, er sei nach Widerspruch sofort gefeuert worden und klagt nun auf Lohnnachzahlungen sowie wegen Verstößen gegen den Arbeitskodex. Kanye bestreitet die Vorwürfe konsequent.

Kanyes Umgang mit den Immobilien in seinem Portfolio sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen. Das Anwesen, um das es in diesem Fall geht – das bekannte Malibu-Haus des japanischen Architekten Tadao Ando – ging 2021 für stolze 53 Millionen Euro in seinen Besitz über. Nach seinen umfangreichen Arbeiten, die das Haus weitestgehend zerstört hatten, verkaufte er es 2024 für weit weniger als die Hälfte des ursprünglichen Preises. Auch andere Anwesen, wie seine Ranch in Calabasas, ließ der Ex von Kim Kardashian (45) im Laufe der Jahre einfach verwittern und verwahrlosen.

Getty Images Kanye West und seine Ehefrau Bianca Censori, Februar 2025

ActionPress Bianca Censori, Designerin

