Nach Eskapaden: Kanye West besucht spanische Reha-Klinik

Kanye West (48) und seine Ehefrau Bianca Censori (31) haben nach einer schweren Ehekrise gemeinsam eine Reha-Klinik in Spanien aufgesucht. Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, habe die Designerin ihrem Mann nach dessen öffentlichen Ausrastern ein Ultimatum gestellt und ihm eine letzte Chance gegeben. Der Rapper, der im Jahr 2016 die Diagnose bipolare Störung erhielt, hatte in der Vergangenheit immer wieder für Kontroversen gesorgt – darunter eine Liebeserklärung an Adolf Hitler, antisemitische Äußerungen und die Behauptung, er kontrolliere die provokante Garderobe seiner Frau. "Vor einem Jahr steuerten sie noch auf eine Scheidung zu", verriet eine Quelle der Zeitung. "In einem extrem mutigen Akt hat Bianca zugestimmt, ihrem Ehemann eine weitere Chance zu geben", hieß es weiter.

Das Paar reiste daraufhin zur Balance Rehab Clinic auf Mallorca, einem exklusiven Wellness-Rückzugsort, der "medizinisch geführte Behandlungen für psychische Gesundheit und Sucht für leistungsstarke Personen" anbietet. "Die Tatsache, dass Kanye sich ihr auf Mallorca angeschlossen hat, war ein großer Schritt für Bianca", so ein Insider. Zunächst habe sich der 48-Jährige amüsiert, dann hätten beide Zeit gefunden, über ihre Probleme zu sprechen und an gemeinsamen Beratungsgesprächen teilzunehmen. Anschließend habe Kanye eine weitere Behandlung in einer Klinik in der Schweiz erhalten. Musikmogul George Daniels erklärte: "Bianca ist süchtig nach ihm, sie drücken gegenseitig ihre emotionalen Knöpfe, werden aber von dem Verlangen verzehrt, zusammen zu sein."

Im Januar hatte sich Kanye in einer bezahlten Anzeige im Wall Street Journal für seine antisemitischen Äußerungen entschuldigt. "Ich bin kein Nazi oder Antisemit", schrieb er darin und fügte hinzu, dass er die "jüdische Gemeinschaft" liebe. Er gab zu, dass er "den Bezug zur Realität verloren" habe und Dinge gesagt und getan habe, die er zutiefst bereue. Nach dem "Erreichen des Tiefpunkts" habe Bianca ihn ermutigt, "endlich Hilfe zu suchen". In einem Interview mit Vanity Fair brach die 31-Jährige kürzlich ihr Schweigen und sagte emotional: "Alles, was ich tun kann, ist immer einfach da zu sein und zu helfen. Dieses Jahr war, als würde ich monatelang Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen. Ich habe die Liebe und Empathie für ihn, das zu tun, und ich verstehe, dass die Welt das nicht hat."

Getty Images Kanye West im Januar 2022 auf der Fashion Week in Paris

Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024 in Mailand

Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori im Dezember 2024