Jaden Smith verlässt Interview abrupt bei Kanye-Frage

Bei der Premiere von "Coulda Been Love 2" in Los Angeles sorgte Jaden Smith (27) für einen Aufreger. Während eines Interviews mit einem Reporter des Magazins Complex wurde der Musiker und Schauspieler nach seiner Zusammenarbeit mit Designer Steven Smith gefragt, der unter anderem mit Kanye West (48) an dessen Yeezy-Marke gearbeitet hatte. "Ich sehe, du arbeitest mit Steven Smith zusammen, der mit Ye designt hat. Woran arbeitet ihr gemeinsam?", fragte der Reporter. Statt zu antworten, drehte sich Jaden kommentarlos um und verließ die Szene. Der überraschte Reporter bemerkte kurz darauf trocken: "Ich schätze, wir werden es nie erfahren."

Die Kommentare auf das Verhalten des "Icon"-Sängers fielen gemischt aus. Einige begrüßten seine Reaktion als konsequent: "Der beste Umgang mit Kanye West ist, seine Existenz einfach zu ignorieren", lautet eine Meinung. Andere kritisierten Jadens Abgang hingegen als unhöflich und mahnten: "Das haben wir davon, wenn wir solche Leute wegen ihrer Eltern zu Stars machen" oder "Er hat nichts geleistet, um andere so zu behandeln." Doch weshalb kam es überhaupt zu dieser Reaktion? Bereits in der Vergangenheit hatte Jaden öffentlich gemacht, dass er Kanye Wests Entscheidungen und Äußerungen kritisch sieht. So verließ er 2022 Kanyes kontroverse Modenschau in Paris, nachdem dieser Kleidungsstücke mit der Aufschrift "White Lives Matter" präsentierte. Jaden schrieb damals auf Social Media: "Musste gehen lol. Ist mir egal, von wem es ist, wenn ich die Message nicht fühle, bin ich raus" und untermauerte seine Haltung mit einem "Black Lives Matter"-Tweet. Auch in Interviews erklärte Jaden, sich bewusst von einigen einstigen Vorbildern der Musikszene distanziert zu haben.

Jaden, der Sohn von Will Smith (57) und Jada Pinkett-Smith (54), hat sich mittlerweile in der Modebranche etabliert. Erst im vergangenen Jahr wurde er zum ersten männlichen Kreativdirektor von Christian Louboutin ernannt und präsentierte kürzlich seine erste Kollektion bei der Pariser Fashion Week. Für diese Aufgabe arbeitet er unter anderem mit Steven Smith zusammen, was die Frage des Reporters auslöste. Neben seiner Karriere als Schauspieler und Musiker scheint Jaden in der Modewelt erfolgreich neue Wege zu gehen – auch wenn sein Name durch solche Vorfälle durchaus polarisiert.

Getty Images Jaden Smith, Rapper, Mai 2025

Getty Images Kanye West, Februar 2025

ActionPress Jaden Smith bei einem Videodreh New York City, August 2024