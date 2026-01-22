"Etwas zickig": Kim Virginia und Nikola sind am Arbeitslimit

Kim Virginia Grey (30) und ihr Mann Nikola (30) sorgen nach Monaten der Beziehungs-Auf-und-Abs erneut für Gesprächsstoff – diesmal ironischerweise mit einer Klarstellung. Nachdem die Reality-TV-Darstellerin vor Kurzem einen Clip geteilt hatte, in dem sie und ihr Liebster vor laufender Kamera aneinandergerieten, meldete sich Kim am späten Abend auf Instagram zu Wort. In ihrer Story erklärte die Influencerin, warum sie das Video erst veröffentlichte und kurz darauf wieder entfernte. Der Streit ereignete sich in ihrem Alltag, vermutlich rund um den gemeinsamen Arbeitsmodus, und blieb laut Kim ohne größere Folgen. "War übrigens nichts Wildes gestern", betonte sie. Nikola sei "nur etwas zickig" gewesen, räumte sie ein, fügte aber hinzu, dass es ihr selbst derzeit ähnlich gehe.

In der Story lieferte Beauty-Queen Kim, die nun zehn Kilo abnehmen will, die Begründung gleich mit: "Wir sind einfach momentan am Maximum, was die Arbeitslast betrifft." Der erhöhte Druck präge offenbar auch die Stimmung zu Hause. Kim betonte, sie habe den Clip ausschließlich deshalb gelöscht, weil sie ihr Privatleben "maximal privat" halten wolle und die Szene nicht in ihren Feed passe. "Also wirklich alles gut", stellte die Influencerin, die sich gegen Bodyshaming im Netz wehrt, klar. Der kurze Einblick hatte zuvor für viel Resonanz im Netz gesorgt, weil der Moment zwischen dem Paar, das sich obendrein auch noch drei Hunde ins Haus holte, ungefiltert wirkte und Fragen nach der Situation hinter den Kulissen aufwarf. Mit ihrer Erklärung versucht die Reality-TV-Bekanntheit nun, die Wogen zu glätten und die Sequenz als unglücklichen Moment in einer arbeitsintensiven Phase einzuordnen.

Dass die beiden ihren Alltag offen zeigen, ist für ihre Community nicht neu. In der Vergangenheit gewährten sie wiederholt Einblicke in Situationen, bei denen kleine – und durchaus größere, tränenreiche – Reibereien schneller hochgekocht waren. Nur kurze Zeit nach ihrer Hochzeit im Oktober suchte Nikola das Weite, verschwand und ließ seine frisch angetraute Frau im gemeinsamen Zuhause in Dubai zurück. Auf Fragen ihrer Fans nach ihrem Beziehungsstatus antwortete sie nun aber schließlich via Instagram: "Nach wie vor verheiratet." Ganz im Dunkeln möchte die ehemalige Temptation Island-Verführerin ihre Community aber nicht lassen und erklärt deshalb etwas ausführlicher: "Wir versuchen, unser gegenseitiges Vertrauen wieder aufzubauen und an unserer Ehe zu arbeiten und leise ganz für uns."

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Influencerin Kim Virginia Grey, Januar 2026